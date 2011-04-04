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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:21

  Ethereum написав:Дубневич ясно схемами почав заробляти ще за Януковича. Але він побудував вулиці ,памятники воїнам,школи будує...


Яка пречудова вишиватна логіка. Злодій, краде мільярдами, зате у ВИШИВАНЦІ, і періодично цикає по сотні тищ грн на благодійність... Тому він ХОРОШИЙ! У мене просто нема слів, як це все убого...

P.S. Дуб - лайнометчик, і за це заробив від Бєнціона свої статки. Але його лайнометання об"єктивно корисне для країни, бо у своєму намаганні обгадити деяких "Слуг" він тим самим компрометує Зєлю і його команду зєлібобіків (включно із самим Дубом, хе-хе). Тож,зер гуд, Вольдемар, зер гуд!
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:08

  V2 написав:greenozon
Там хоч якийсь натяк на бізнес, а тут ... :(

А тут многолетние инсайды про грязные делишки чиновников и прочих государевых людей. Вот и платят они журналистам за "молчание".
Плюс еще олигархи, которые щедро оплачивают заказные статьи про конкурентов и хвалят себя любимых. Вон Савик Шустер как обогатился.

У Дубинского это еще крохи...
У того же Гордона порядка 40-50 квартир, причем не в Обухофе, Поздняках и на Соломенке, а в элитных киевских бизнес-центрах.
http://gre.com.ua/

Такая каждая сданая в аренду квартира ежемесячно приносит немалый доход. Так что, за полгода на эти деньги от ареды всех квартир можно купить очередную квартиру :wink:
Жадность и Отвага!
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  #<1 ... 599600601602
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