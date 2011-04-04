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Ethereum написав:Дубневич ясно схемами почав заробляти ще за Януковича. Але він побудував вулиці ,памятники воїнам,школи будує...
Яка пречудова вишиватна логіка. Злодій, краде мільярдами, зате у ВИШИВАНЦІ, і періодично цикає по сотні тищ грн на благодійність... Тому він ХОРОШИЙ! У мене просто нема слів, як це все убого...
P.S. Дуб - лайнометчик, і за це заробив від Бєнціона свої статки. Але його лайнометання об"єктивно корисне для країни, бо у своєму намаганні обгадити деяких "Слуг" він тим самим компрометує Зєлю і його команду зєлібобіків (включно із самим Дубом, хе-хе). Тож,зер гуд, Вольдемар, зер гуд!
V2 написав:greenozon Там хоч якийсь натяк на бізнес, а тут ...
А тут многолетние инсайды про грязные делишки чиновников и прочих государевых людей. Вот и платят они журналистам за "молчание". Плюс еще олигархи, которые щедро оплачивают заказные статьи про конкурентов и хвалят себя любимых. Вон Савик Шустер как обогатился
У Дубинского это еще крохи... У того же Гордона порядка 40-50 квартир, причем не в Обухофе, Поздняках и на Соломенке, а в элитных киевских бизнес-центрах. http://gre.com.ua/
Такая каждая сданая в аренду квартира ежемесячно приносит немалый доход. Так что, за полгода на эти деньги от ареды всех квартир можно купить очередную квартиру
Ethereum написав:Дубневич ясно схемами почав заробляти ще за Януковича. Але він побудував вулиці ,памятники воїнам,школи будує...
Яка пречудова вишиватна логіка. Злодій, краде мільярдами, зате у ВИШИВАНЦІ, і періодично цикає по сотні тищ грн на благодійність... Тому він ХОРОШИЙ! У мене просто нема слів, як це все убого...
Он бандит, но свой бандит!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Вкладчик1234 написав:Даже до свадебного фотографа дошло, что кролячий налог нужно отменять! Он даже превзошёл мои ожидания
Невже льод тронулся? Це перемога!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.