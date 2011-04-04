смолы горячей. и тебе подобным.
беженец, ты доходы от крипты задекларировал?
а доходы от присвоенных кредитов Михайловского?
не стесняйся, пролей свет...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 лис, 2019 02:50
смолы горячей. и тебе подобным.
беженец, ты доходы от крипты задекларировал?
а доходы от присвоенных кредитов Михайловского?
не стесняйся, пролей свет...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 13 лис, 2019 03:48
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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