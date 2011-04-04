смолы горячей. и тебе подобным.
беженец, ты доходы от крипты задекларировал?
а доходы от присвоенных кредитов Михайловского?
не стесняйся, пролей свет...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 лис, 2019 02:50
смолы горячей. и тебе подобным.
беженец, ты доходы от крипты задекларировал?
а доходы от присвоенных кредитов Михайловского?
не стесняйся, пролей свет...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 13 лис, 2019 03:48
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:38
Окрім того, під час обшуків детективи вилучили документи, які свідчать про те, що декларації про доходи Дубневича, які він публікував на сайті НАЗК, містили недостовірну інформацію. За попередньою інформацією, доходи Дубневича могли перевищувати у 4 рази цифри, зазначені у деклараціях. У ході обшуку у помешканні Дубневича вилучили копії документів, зокрема договори дарування та позики готівки, розписки про отримання коштів, які є важливими «для здійснення повного та неупередженого досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні».
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:55
Re: Байки про банки і не тільки....
шановні, у яких банках зараз хороші відсотки за депо у долл?
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