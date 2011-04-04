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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 02:50

  Козак-характерник написав:
  Вкладчик1234 написав:Даже до свадебного фотографа дошло, что кролячий налог нужно отменять!
Он даже превзошёл мои ожидания :)

Невже льод тронулся? :P Це перемога! :P

смолы горячей. и тебе подобным.
беженец, ты доходы от крипты задекларировал?
а доходы от присвоенных кредитов Михайловского?
не стесняйся, пролей свет...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 03:48

  Yuri_T написав:ты доходы от крипты задекларировал?
а доходы от присвоенных кредитов Михайловского?
не стесняйся, пролей свет...

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:38

  Nighthawk написав:
  Ethereum написав:Дубневич ясно схемами почав заробляти ще за Януковича. Але він побудував вулиці ,памятники воїнам,школи будує...


Яка пречудова вишиватна логіка. Злодій, краде мільярдами, зате у ВИШИВАНЦІ, і періодично цикає по сотні тищ грн на благодійність... Тому він ХОРОШИЙ! У мене просто нема слів, як це все убого...

P.S. Дуб - лайнометчик, і за це заробив від Бєнціона свої статки. Але його лайнометання об"єктивно корисне для країни, бо у своєму намаганні обгадити деяких "Слуг" він тим самим компрометує Зєлю і його команду зєлібобіків (включно із самим Дубом, хе-хе). Тож,зер гуд, Вольдемар, зер гуд!


Окрім того, під час обшуків детективи вилучили документи, які свідчать про те, що декларації про доходи Дубневича, які він публікував на сайті НАЗК, містили недостовірну інформацію. За попередньою інформацією, доходи Дубневича могли перевищувати у 4 рази цифри, зазначені у деклараціях. У ході обшуку у помешканні Дубневича вилучили копії документів, зокрема договори дарування та позики готівки, розписки про отримання коштів, які є важливими «для здійснення повного та неупередженого досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні».
https://zaxid.net/news/
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:55

Re: Байки про банки і не тільки....

шановні, у яких банках зараз хороші відсотки за депо у долл?
casper12
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