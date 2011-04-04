смолы горячей. и тебе подобным.
беженец, ты доходы от крипты задекларировал?
а доходы от присвоенных кредитов Михайловского?
не стесняйся, пролей свет...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 лис, 2019 02:50
смолы горячей. и тебе подобным.
беженец, ты доходы от крипты задекларировал?
а доходы от присвоенных кредитов Михайловского?
не стесняйся, пролей свет...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 13 лис, 2019 03:48
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:38
Окрім того, під час обшуків детективи вилучили документи, які свідчать про те, що декларації про доходи Дубневича, які він публікував на сайті НАЗК, містили недостовірну інформацію. За попередньою інформацією, доходи Дубневича могли перевищувати у 4 рази цифри, зазначені у деклараціях. У ході обшуку у помешканні Дубневича вилучили копії документів, зокрема договори дарування та позики готівки, розписки про отримання коштів, які є важливими «для здійснення повного та неупередженого досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні».
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:55
Re: Байки про банки і не тільки....
шановні, у яких банках зараз хороші відсотки за депо у долл?
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53
Нашо ВАм той долар. 5% грязними то мізер.
Порохбанка 18% в гривні на 10 років. Виплата щомісячно, на жаль без поповнення.
Не агітую...лише інфо для роздумів.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:02
мінфін вас почув і видав новий депо-огляд (по великим банкам, це ті, де вклади від 1 млрд грн)
Ставки за депозитами продовжують танути. За останні два тижні відразу 7 великих банків знизили дохідність за депозитами у валюті та гривні.
+50грн !
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:23
Але ж є і таке: Суттєво підвищив ставки найбільший банк країни - Приватбанк. Залежно від терміну, вклади подорожчали на 1-1,5% річних. Ставки за заощадженнями на 12 місяців у Приватбанку тепер складають 16% річних . А ось дохідність короткострокових вкладів на 3 місяці, навпаки, впала до 14,5%.
А Приват багатьом взірець. І це факт.
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