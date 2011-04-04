З конячниками хорощий варіант.
Відкриваєм на мінімальну суму а через 4 роки коли Фонд = 100000$ -поповнюєм.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:03
З конячниками хорощий варіант.
Відкриваєм на мінімальну суму а через 4 роки коли Фонд = 100000$ -поповнюєм.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|