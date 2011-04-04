Тут про Порохбанку забули.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:20
Тут про Порохбанку забули.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:31
Ви туди вляпалися (хоча вмієте НАЧЕ проводити експресс-аналізи) - а тепер на кожній гілці топите за них... Може досить? Бо коли бачу Ваше - ЛИШЕ ІНФОРМУЮ... НЕ АГІТУЮ... - зразу понятно що топите за ПОРОХБАНКУ. З котрої Петро все висмоктав + совкове обслуговування + відсутність ІБ + отримання процентів в кассі + відділення в промзонах. Короче, це Вам не 20% у Приваті !
P.S. Для Вас, ЗЕКи хочуть відкрити банк з попередньою назвою "Україна", хоча як корабль назвеш - так він і попливе (вже один раз "Україна" потонула). Готуйтесь!
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:41
По договору имеют право пересмотреть ставку, в том числе при изменении ставки НБУ, то есть не фикс на пять лет
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Так Порох зараз гнаний - хто ж за його банку затопить....як не я.
З банки Порох і друзі Пороха біля 6 млрд винесли...але 3 млрд лишилось.
Обслуговування дійсно совкове, погоджуюсь...не привикли з фізиками працювати.
ПрОценти по депо на карту можуть капати, так що не тільки в касі.
В наших краях відділення не в промзоні.
Про ПРиват.
Безподатковий обернули - тепер 15,5% на 12 місяців - до 20% грязними не дотягує. А найменший % на 3 місіяний.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 13 лис, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Але тоді мають віддати мені грошенята без втрати нарахованих %.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:25
Если не хотите на 5 лет, то там есть годовой под 5,5%
Жадность и Отвага!
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