Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/depozitnyy-rynok-privat-povyshaet-stavki-v-grivne-oshadbank-i-ukreksimbank-snizhayut-v-valyute/ Тут про Порохбанку забули.
Ви туди вляпалися (хоча вмієте НАЧЕ проводити експресс-аналізи) - а тепер на кожній гілці топите за них... Може досить? Бо коли бачу Ваше - ЛИШЕ ІНФОРМУЮ... НЕ АГІТУЮ... - зразу понятно що топите за ПОРОХБАНКУ. З котрої Петро все висмоктав + совкове обслуговування + відсутність ІБ + отримання процентів в кассі + відділення в промзонах. Короче, це Вам не 20% у Приваті !
P.S. Для Вас, ЗЕКи хочуть відкрити банк з попередньою назвою "Україна", хоча як корабль назвеш - так він і попливе (вже один раз "Україна" потонула). Готуйтесь!
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jay2004 написав:Може досить? Бо коли бачу Ваше - ЛИШЕ ІНФОРМУЮ... НЕ АГІТУЮ... - зразу понятно що топите за ПОРОХБАНКУ. З котрої Петро все висмоктав + совкове обслуговування + відсутність ІБ + отримання процентів в кассі + відділення в промзонах. Короче, це Вам не 20% у Приваті
Так Порох зараз гнаний - хто ж за його банку затопить....як не я. З банки Порох і друзі Пороха біля 6 млрд винесли...але 3 млрд лишилось. Обслуговування дійсно совкове, погоджуюсь...не привикли з фізиками працювати. ПрОценти по депо на карту можуть капати, так що не тільки в касі. В наших краях відділення не в промзоні. Про ПРиват. Безподатковий обернули - тепер 15,5% на 12 місяців - до 20% грязними не дотягує. А найменший % на 3 місіяний.
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SAndriy1 написав:По договору имеют право пересмотреть ставку, в том числе при изменении ставки НБУ, то есть не фикс на пять лет
Але тоді мають віддати мені грошенята без втрати нарахованих %.
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Nighthawk написав: Яка пречудова вишиватна логіка. Злодій, краде мільярдами, зате у ВИШИВАНЦІ, і періодично цикає по сотні тищ грн на благодійність... Тому він ХОРОШИЙ! У мене просто нема слів, як це все убого...
Основанный семьёй австрийского банкстера Юлиуса Майнла Meinl Bank лишился лицензии, сообщил ЕЦБ. Недавно он был переименован в Anglo Austrian AAB Bank. Майнл после отсидки за мошенничество пошел на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой жены Игоря Сечина Марины (еще до развода). Ее официальный доход, судя по декларации Сечина, максимум разово составлял 6 млн рублей (обычно около нуля). Банкстер организовывал ей схему для отмывания денег и скрывал, что она является инвестором его компаний. Майнл инвестировал в торговую недвижимость России и Чехии. Только через него женщина вложила $40-80 млн. Об это стало известно после утечки из регистратора компаний Applyby.
Также австрийский Meinl Bank поураганил в Украине. Через него более $400 млн вывели минимум из девяти местных банков - «Городского коммерческого банка», VAB банка, Энергобанка, Таврики, банка Финансы и кредит, Пивденкомбанка, Автокразбанка, Терра банк и банка Киевская русь. Также Meinl Bank отмывал деньги украинских коррупционеров из Нафтогаза, в Швейцарии до сих пор идёт расследование.