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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:31

  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/depozitnyy-rynok-privat-povyshaet-stavki-v-grivne-oshadbank-i-ukreksimbank-snizhayut-v-valyute/
Тут про Порохбанку забули. :(


Ви туди вляпалися (хоча вмієте НАЧЕ проводити експресс-аналізи) - а тепер на кожній гілці топите за них... Може досить? Бо коли бачу Ваше - ЛИШЕ ІНФОРМУЮ... НЕ АГІТУЮ... - зразу понятно що топите за ПОРОХБАНКУ. З котрої Петро все висмоктав + совкове обслуговування + відсутність ІБ + отримання процентів в кассі :shock: :shock: + відділення в промзонах. Короче, це Вам не 20% у Приваті :wink: !

P.S. Для Вас, ЗЕКи хочуть відкрити банк з попередньою назвою "Україна", хоча як корабль назвеш - так він і попливе (вже один раз "Україна" потонула). Готуйтесь! :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:41

  Квесторе_поверніться написав:
  bylvklad написав:
  casper12 написав:шановні, у яких банках зараз хороші відсотки за депо у долл?

комінвест - 6% на 5 років
земкап - 5,5%

З конячниками хорощий варіант.
Відкриваєм на мінімальну суму а через 4 роки коли Фонд = 100000$ -поповнюєм. :)

По договору имеют право пересмотреть ставку, в том числе при изменении ставки НБУ, то есть не фикс на пять лет
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Може досить? Бо коли бачу Ваше - ЛИШЕ ІНФОРМУЮ... НЕ АГІТУЮ... - зразу понятно що топите за ПОРОХБАНКУ. З котрої Петро все висмоктав + совкове обслуговування + відсутність ІБ + отримання процентів в кассі + відділення в промзонах. Короче, це Вам не 20% у Приваті

Так Порох зараз гнаний - хто ж за його банку затопить....як не я. :)
З банки Порох і друзі Пороха біля 6 млрд винесли...але 3 млрд лишилось.
Обслуговування дійсно совкове, погоджуюсь...не привикли з фізиками працювати.
ПрОценти по депо на карту можуть капати, так що не тільки в касі.
В наших краях відділення не в промзоні.
Про ПРиват.
Безподатковий обернули - тепер 15,5% на 12 місяців - до 20% грязними не дотягує. А найменший % на 3 місіяний.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 13 лис, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  SAndriy1 написав:По договору имеют право пересмотреть ставку, в том числе при изменении ставки НБУ, то есть не фикс на пять лет

Але тоді мають віддати мені грошенята без втрати нарахованих %.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:25

  SAndriy1 написав:
  Квесторе_поверніться написав:З конячниками хорощий варіант.
Відкриваєм на мінімальну суму а через 4 роки коли Фонд = 100000$ -поповнюєм. :)

По договору имеют право пересмотреть ставку, в том числе при изменении ставки НБУ, то есть не фикс на пять лет

Если не хотите на 5 лет, то там есть годовой под 5,5%
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:51

  Козак-характерник написав:
  Nighthawk написав:
Яка пречудова вишиватна логіка. Злодій, краде мільярдами, зате у ВИШИВАНЦІ, і періодично цикає по сотні тищ грн на благодійність... Тому він ХОРОШИЙ! У мене просто нема слів, як це все убого...

Он бандит, но свой бандит! :P

"Он, конечно, сyкин сын, но он НАШ сyкин сын" (С)
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:48

Основанный семьёй австрийского банкстера Юлиуса Майнла Meinl Bank лишился лицензии, сообщил ЕЦБ. Недавно он был переименован в Anglo Austrian AAB Bank.
Майнл после отсидки за мошенничество пошел на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой жены Игоря Сечина Марины (еще до развода).
Ее официальный доход, судя по декларации Сечина, максимум разово составлял 6 млн рублей (обычно около нуля).
Банкстер организовывал ей схему для отмывания денег и скрывал, что она является инвестором его компаний. Майнл инвестировал в торговую недвижимость России и Чехии. Только через него женщина вложила $40-80 млн. Об это стало известно после утечки из регистратора компаний Applyby.

Также австрийский Meinl Bank поураганил в Украине. Через него более $400 млн вывели минимум из девяти местных банков - «Городского коммерческого банка», VAB банка, Энергобанка, Таврики, банка Финансы и кредит, Пивденкомбанка, Автокразбанка, Терра банк и банка Киевская русь. Также Meinl Bank отмывал деньги украинских коррупционеров из Нафтогаза, в Швейцарии до сих пор идёт расследование.

https://t.me/banksta/6382

Из Дельты тоже выводили при помощи Meinl Bank
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Безподатковий обернули - тепер 15,5% на 12 місяців - до 20% грязними не дотягує.

Щоб дотягти і перетягти +250 тис. - тоді буде 16,5% безподаткових.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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