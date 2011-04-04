З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування депозитних вкладів населення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни: 1. У підпункті 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 слова і цифри “крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 цього пункту” замінити словами та цифрами “крім зазначених у підпунктах 167.5.2, 167.5.21 та 167.5.4 цього пункту”. 2. Після підпункту 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 доповнити підпунктом 167.5.21 такого змісту: “167.5.21. 0 відсотків - для процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок , на вклад (депозит) у кредитних спілках та процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом”. II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо звільнення від оподаткування депозитних вкладів населення»



1. Обґрунтування необхідності прийняття нормативно-правового акта

З 1 січня 2017 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року №1797-VIII передбачено, що основна ставка податку на доходи від депозиту встановлюється на рівні 18%. Крім того, кожний банківський вкладник зобов’язаний сплатити ще 1,5% військового збору.

Такі законодавчі новели суперечать концепції відновлення банківської системи та повернення до неї капіталів. Довіра до банківської системи в Україні є досить низькою, тому для залучення коштів на депозити встановлюються високі процентні ставки, і ця проблема тільки загострюється оподаткуванням доходів.

На сьогодні ставки податків на проценти, нараховані на суму депозиту, для багатьох громадян зводять нанівець сам сенс подібних капіталовкладень, сприяють відтоку коштів з банківської системи і зберіганню коштів «під матрацом».

Також скасування податку на доходи від депозитів опосередковано може сприяти зниженню ставок на кредити, адже це дозволить банкам дещо знизити відсотки та дешевше отримувати кошти від вкладників.



2. Цілі та завдання прийняття нормативно-правового акта

Ціллю та завданням даного законопроекту є зняття податкового тягаря з фізичних осіб – вкладників банків, створення додаткових умов для залучення коштів у банківську систему України від населення.



3. Загальна характеристика та основні положення нормативно-правового акта

Проектом Закону пропонується доповнити пункт 167.5 статті 167 підпунктом 167.5.21 такого змісту:

167.5.21. 0 відсотків - для процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках та процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом.



4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу в даній сфері правового регулювання становлять Конституція України та Податковий кодекс України.

Для реалізації положень Закону не виникає необхідності прийняття змін до інших законодавчих актів України, крім Податкового кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного Закону не потребує фінансових чи інших витрат з Державного та місцевих бюджетів.



6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта

Прийняття даного Закону стимулюватиме залучення коштів від фізичних осіб до банківської системи України, підвищить доступність кредитування та заможність населення, сприятиме розвитку економіки країни в цілому.





Народний депутат України Штепа С.С.

(посв. №283)