Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/depozitnyy-rynok-privat-povyshaet-stavki-v-grivne-oshadbank-i-ukreksimbank-snizhayut-v-valyute/ Тут про Порохбанку забули.
Ви туди вляпалися (хоча вмієте НАЧЕ проводити експресс-аналізи) - а тепер на кожній гілці топите за них... Може досить? Бо коли бачу Ваше - ЛИШЕ ІНФОРМУЮ... НЕ АГІТУЮ... - зразу понятно що топите за ПОРОХБАНКУ. З котрої Петро все висмоктав + совкове обслуговування + відсутність ІБ + отримання процентів в кассі + відділення в промзонах. Короче, це Вам не 20% у Приваті !
P.S. Для Вас, ЗЕКи хочуть відкрити банк з попередньою назвою "Україна", хоча як корабль назвеш - так він і попливе (вже один раз "Україна" потонула). Готуйтесь!
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jay2004 написав:Може досить? Бо коли бачу Ваше - ЛИШЕ ІНФОРМУЮ... НЕ АГІТУЮ... - зразу понятно що топите за ПОРОХБАНКУ. З котрої Петро все висмоктав + совкове обслуговування + відсутність ІБ + отримання процентів в кассі + відділення в промзонах. Короче, це Вам не 20% у Приваті
Так Порох зараз гнаний - хто ж за його банку затопить....як не я. З банки Порох і друзі Пороха біля 6 млрд винесли...але 3 млрд лишилось. Обслуговування дійсно совкове, погоджуюсь...не привикли з фізиками працювати. ПрОценти по депо на карту можуть капати, так що не тільки в касі. В наших краях відділення не в промзоні. Про ПРиват. Безподатковий обернули - тепер 15,5% на 12 місяців - до 20% грязними не дотягує. А найменший % на 3 місіяний.
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SAndriy1 написав:По договору имеют право пересмотреть ставку, в том числе при изменении ставки НБУ, то есть не фикс на пять лет
Але тоді мають віддати мені грошенята без втрати нарахованих %.
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Nighthawk написав: Яка пречудова вишиватна логіка. Злодій, краде мільярдами, зате у ВИШИВАНЦІ, і періодично цикає по сотні тищ грн на благодійність... Тому він ХОРОШИЙ! У мене просто нема слів, як це все убого...
Основанный семьёй австрийского банкстера Юлиуса Майнла Meinl Bank лишился лицензии, сообщил ЕЦБ. Недавно он был переименован в Anglo Austrian AAB Bank. Майнл после отсидки за мошенничество пошел на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой жены Игоря Сечина Марины (еще до развода). Ее официальный доход, судя по декларации Сечина, максимум разово составлял 6 млн рублей (обычно около нуля). Банкстер организовывал ей схему для отмывания денег и скрывал, что она является инвестором его компаний. Майнл инвестировал в торговую недвижимость России и Чехии. Только через него женщина вложила $40-80 млн. Об это стало известно после утечки из регистратора компаний Applyby.
Также австрийский Meinl Bank поураганил в Украине. Через него более $400 млн вывели минимум из девяти местных банков - «Городского коммерческого банка», VAB банка, Энергобанка, Таврики, банка Финансы и кредит, Пивденкомбанка, Автокразбанка, Терра банк и банка Киевская русь. Также Meinl Bank отмывал деньги украинских коррупционеров из Нафтогаза, в Швейцарии до сих пор идёт расследование.
Вкладчик1234 написав:Даже до свадебного фотографа дошло, что кролячий налог нужно отменять! Он даже превзошёл мои ожидания
Невже льод тронулся? Це перемога!
Народный депутат Сергей Штепа от фракции «Слуга народа» зарегистрировал в парламенте новый законопроект.
Он касается отмены налогообложения процентного дохода по депозитным вкладам населения, — сообщает Интерфакс.
Текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады.
Уже есть.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування депозитних вкладів населення
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
1. У підпункті 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 слова і цифри “крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 цього пункту” замінити словами та цифрами “крім зазначених у підпунктах 167.5.2, 167.5.21 та 167.5.4 цього пункту”.
2. Після підпункту 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 доповнити підпунктом 167.5.21 такого змісту: “167.5.21. 0 відсотків - для процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках та процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом”.
II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування депозитних вкладів населення»
1. Обґрунтування необхідності прийняття нормативно-правового акта З 1 січня 2017 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року №1797-VIII передбачено, що основна ставка податку на доходи від депозиту встановлюється на рівні 18%. Крім того, кожний банківський вкладник зобов’язаний сплатити ще 1,5% військового збору. Такі законодавчі новели суперечать концепції відновлення банківської системи та повернення до неї капіталів. Довіра до банківської системи в Україні є досить низькою, тому для залучення коштів на депозити встановлюються високі процентні ставки, і ця проблема тільки загострюється оподаткуванням доходів. На сьогодні ставки податків на проценти, нараховані на суму депозиту, для багатьох громадян зводять нанівець сам сенс подібних капіталовкладень, сприяють відтоку коштів з банківської системи і зберіганню коштів «під матрацом». Також скасування податку на доходи від депозитів опосередковано може сприяти зниженню ставок на кредити, адже це дозволить банкам дещо знизити відсотки та дешевше отримувати кошти від вкладників.
2. Цілі та завдання прийняття нормативно-правового акта Ціллю та завданням даного законопроекту є зняття податкового тягаря з фізичних осіб – вкладників банків, створення додаткових умов для залучення коштів у банківську систему України від населення.
3. Загальна характеристика та основні положення нормативно-правового акта Проектом Закону пропонується доповнити пункт 167.5 статті 167 підпунктом 167.5.21 такого змісту: 167.5.21. 0 відсотків - для процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках та процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання Нормативно-правову базу в даній сфері правового регулювання становлять Конституція України та Податковий кодекс України. Для реалізації положень Закону не виникає необхідності прийняття змін до інших законодавчих актів України, крім Податкового кодексу України. 5. Фінансово-економічне обґрунтування Прийняття даного Закону не потребує фінансових чи інших витрат з Державного та місцевих бюджетів.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта Прийняття даного Закону стимулюватиме залучення коштів від фізичних осіб до банківської системи України, підвищить доступність кредитування та заможність населення, сприятиме розвитку економіки країни в цілому.