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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:18

  Faceless написав:Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд

Абсурд - это "жирные коты" не платящие налоги, но поучающие других как жить:
1. Айтишники на ЕСВ, с килобаксами зарплат
2. Бетонные террористы, владеющие и сдающие сотни кв.м. и не платящие ни копейки
3. Владельцы ОВГЗ со всего 5% налогов

При этом скромные вкладчики, даже с 1000грн заначки должны уплатить налоги по-полной. Чем они хуже?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд

Абсурд - это "жирные коты" не платящие налоги, но поучающие других как жить:
1. Айтишники на ЕСВ, с килобаксами зарплат
2. Бетонные террористы, владеющие и сдающие сотни кв.м. и не платящие ни копейки
3. Владельцы ОВГЗ со всего 5% налогов

При этом скромные вкладчики, даже с 1000грн заначки должны уплатить налоги по-полной. Чем они хуже?


Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.
Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:01

  Faceless написав:Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.
Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.

Вобщем-то да. Или все платят, или все не платят. Или хотя бы сравнительно одинаковые условия для всех. Например минимальный необлагаемый доход, и далее - прогрессивная ставка

Т.к. я понимаю, что заставить указанную армию платить налоги (не так как сейчас - по ставке 0-5%, а хотя бы по ставке НДФЛ) практически нереально, или дело далёкой перспективы, - то принять решение отменить дискриминацию вкладчиков намного проще и быстрее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлень: 9712
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