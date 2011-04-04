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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:18
Абсурд - это "жирные коты" не платящие налоги, но поучающие других как жить:
1. Айтишники на ЕСВ, с килобаксами зарплат
2. Бетонные террористы, владеющие и сдающие сотни кв.м. и не платящие ни копейки
3. Владельцы ОВГЗ со всего 5% налогов
При этом скромные вкладчики, даже с 1000грн заначки должны уплатить налоги по-полной. Чем они хуже?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.
Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:01
Вобщем-то да. Или все платят, или все не платят. Или хотя бы сравнительно одинаковые условия для всех. Например минимальный необлагаемый доход, и далее - прогрессивная ставка
Т.к. я понимаю, что заставить указанную армию платить налоги (не так как сейчас - по ставке 0-5%, а хотя бы по ставке НДФЛ) практически нереально, или дело далёкой перспективы, - то принять решение отменить дискриминацию вкладчиков намного проще и быстрее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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