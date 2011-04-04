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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:10
Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
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Faceless
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:18
Faceless написав:
Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Абсурд - это "жирные коты" не платящие налоги, но поучающие других как жить:
1. Айтишники на ЕСВ, с килобаксами зарплат
2. Бетонные террористы, владеющие и сдающие сотни кв.м. и не платящие ни копейки
3. Владельцы ОВГЗ со всего 5% налогов
При этом скромные вкладчики, даже с 1000грн заначки должны уплатить налоги по-полной. Чем они хуже?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:34
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Абсурд - это "жирные коты" не платящие налоги, но поучающие других как жить:
1. Айтишники на ЕСВ, с килобаксами зарплат
2. Бетонные террористы, владеющие и сдающие сотни кв.м. и не платящие ни копейки
3. Владельцы ОВГЗ со всего 5% налогов
При этом скромные вкладчики, даже с 1000грн заначки должны уплатить налоги по-полной. Чем они хуже?
Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.
Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.
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Faceless
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:01
Faceless написав:
Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.
Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.
Вобщем-то да. Или все платят, или все не платят. Или хотя бы сравнительно одинаковые условия для всех. Например минимальный необлагаемый доход, и далее - прогрессивная ставка
Т.к. я понимаю, что заставить указанную армию платить налоги (не так как сейчас - по ставке 0-5%, а хотя бы по ставке НДФЛ) практически нереально, или дело далёкой перспективы, - то принять решение отменить дискриминацию вкладчиков намного проще и быстрее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:16
Вкладчик1234 написав:
Не зря за фотографа голосовал
Если бы ещё проголосовали.
Хотя среди чиновников полно рантье, значит им это тоже интересно, и должны проголосовать
Работайте, слуги!
Пішла жара в хату!
Танцюймо гопака!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:22
Faceless написав:
Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Бедный, бедный, бедняжка Faceless
Похоже, что за 5 любимых его постмайдановских лет, он так и не смог накопить сбережения в банках.
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Аlександр
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:24
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.
Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.
Вобщем-то да. Или все платят, или все не платят. Или хотя бы сравнительно одинаковые условия для всех. Например минимальный необлагаемый доход, и далее - прогрессивная ставка
Т.к. я понимаю, что заставить указанную армию платить налоги (не так как сейчас - по ставке 0-5%, а хотя бы по ставке НДФЛ) практически нереально, или дело далёкой перспективы, - то принять решение отменить дискриминацию вкладчиков намного проще и быстрее
Я принципиально против прогрессивных ставок вообще, а тем более при налогообложении процентных доходов. Во-первых, потому что это дискриминационные условия, во-вторых, потому что это сложно в администрировании (ведь шкала должна брать за базу общий доход плательщика).
Сама идея, чтобы всех вышеперечисленных заставить платить по ставке НДФЛ (и почему это хотя бы - не больше же?) - также, мягко говоря, сомнительна, а если честно - в корне неверна.
Аренда - это бизнес, требующий затрат. Нельзя все платежи за аренду рассматривать как чистый доход, а значит нельзя и облагать их как таковой. Логичнее было бы либо налогообложение на общей системе, с учётом расходов, либо по упрощённой, возможно, с созданием отдельной группы (или не одной).
Что касается ФОП, и в частности ИТ - вопрос не так прост, как кажется.
В любом случае, речь не о дискриминации вкладчиков, которой и нет то. Дискриминация как раз будет, если налогообложение убрать
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Faceless
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:25
Аlександр написав: Faceless написав:
Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Бедный, бедный, бедняжка Faceless
Похоже, что за 5 любимых его постмайдановских лет, он так и не смог накопить сбережения в банках.
Спасибо, что так переживаете
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:32
Faceless написав: Аlександр написав: Faceless написав:
Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Бедный, бедный, бедняжка Faceless
Похоже, что за 5 любимых его постмайдановских лет, он так и не смог накопить сбережения в банках.
Спасибо, что так переживаете
Пожалуйста.
Поэтому и создадут условия, чтобы смог
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Аlександр
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:35
Аlександр написав: Faceless написав: Аlександр написав:
Бедный, бедный, бедняжка Faceless
Похоже, что за 5 любимых его постмайдановских лет, он так и не смог накопить сбережения в банках.
Спасибо, что так переживаете
Пожалуйста.
Поэтому и создадут условия, чтобы смог
Да тут скорее создадут условия потерять, что есть
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