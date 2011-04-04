Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:24

Вкладчик1234 написав: Faceless написав: Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.

Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично. Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.

Вобщем-то да. Или все платят, или все не платят. Или хотя бы сравнительно одинаковые условия для всех. Например минимальный необлагаемый доход, и далее - прогрессивная ставка



Т.к. я понимаю, что заставить указанную армию платить налоги (не так как сейчас - по ставке 0-5%, а хотя бы по ставке НДФЛ) практически нереально, или дело далёкой перспективы, - то принять решение отменить дискриминацию вкладчиков намного проще и быстрее Вобщем-то да. Или все платят, или все не платят. Или хотя бы сравнительно одинаковые условия для всех. Например минимальный необлагаемый доход, и далее - прогрессивная ставкаТ.к. я понимаю, что заставить указанную армию платить налоги (не так как сейчас - по ставке 0-5%, а хотя бы по ставке НДФЛ) практически нереально, или дело далёкой перспективы, - то принять решение отменить дискриминацию вкладчиков намного проще и быстрее

Я принципиально против прогрессивных ставок вообще, а тем более при налогообложении процентных доходов. Во-первых, потому что это дискриминационные условия, во-вторых, потому что это сложно в администрировании (ведь шкала должна брать за базу общий доход плательщика).Сама идея, чтобы всех вышеперечисленных заставить платить по ставке НДФЛ (и почему это хотя бы - не больше же?) - также, мягко говоря, сомнительна, а если честно - в корне неверна.Аренда - это бизнес, требующий затрат. Нельзя все платежи за аренду рассматривать как чистый доход, а значит нельзя и облагать их как таковой. Логичнее было бы либо налогообложение на общей системе, с учётом расходов, либо по упрощённой, возможно, с созданием отдельной группы (или не одной).Что касается ФОП, и в частности ИТ - вопрос не так прост, как кажется.В любом случае, речь не о дискриминации вкладчиков, которой и нет то. Дискриминация как раз будет, если налогообложение убрать