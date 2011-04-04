Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:08

Faceless написав: Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки?

Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход. Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки?Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход.

Имеет такой же смысл, как и доход с депозита.Может тогда и проценты в Ощаде по такой логике не облагать?Доход по ОВГЗ - это такой же доход инвестора-рантье, как и другой процентный доход.Куда идут деньги, откуда платятся налоги, и куда - это как раз признак дискриминации. И выдумывания лишних сущностей. Т.к. эти догадки про "этот налог на доходы по ОВГЗ не имеет смысла" - нигде не отражены, и ничем не подтверждены, т.е. просто "хотелки" жирных котов