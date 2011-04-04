Бред. Один из ярчайших примеров - налогообложение дохода по ОВГЗ и дохода по депозитам.
Изначально купоны по ОВГЗ вообще не облагались налогом, когда депозитчиков безжалостно стригли
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:40
Бред. Один из ярчайших примеров - налогообложение дохода по ОВГЗ и дохода по депозитам.
Изначально купоны по ОВГЗ вообще не облагались налогом, когда депозитчиков безжалостно стригли
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:41
Я проти наЛОХів на пасивні заробітки або умовно пасивні заробітки, як то: депозити, оренда, крипта і т.п. Якщо людина працею заробила грошей і кудись їх вкладає, має з того пасивний прибуток, а держава жодного відношення немає до такої самозайнятості цієї людини, нафік с пляжа!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:49
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Беря ОВГЗ - вы даёте в долг государству. Платит купон тоже государство. Налог шёл бы тоже, опять таки, государству. То, что ОВГЗ не облагается налогом - это банально взаимозачет. Типа, можно было бы сделать ставку выше, но всю эту разницу при выплате забрать обратно в виде налога.
Так что нет в случае с ОВГЗ дискриминации.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:59
Зачем выдумывать всякие догадки, если есть фактаж по ставкам?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки?
Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:08
Имеет такой же смысл, как и доход с депозита.
Может тогда и проценты в Ощаде по такой логике не облагать?
Доход по ОВГЗ - это такой же доход инвестора-рантье, как и другой процентный доход.
Куда идут деньги, откуда платятся налоги, и куда - это как раз признак дискриминации. И выдумывания лишних сущностей. Т.к. эти догадки про "этот налог на доходы по ОВГЗ не имеет смысла" - нигде не отражены, и ничем не подтверждены, т.е. просто "хотелки" жирных котов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Ощад это совсем отдельное юрлицо, он не платит проценты из бюджета, и вообще не является бюджетной организацией. Странно, что вы не понимаете таких элементарных вещей.
В случае с ОВГЗ, как я уже писал выше, плательщик дохода и получатель налога один. Да, доходы от ОВГЗ - такие же, как и все прочие, но вне зависимости от того, как бы они облагались, итоговый взаиморасчёт с государством одинаков.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:17
Когда например любое министерство заказывает товары или услуги на государственном предприятии - оплата идёт с налогами?
Или в этом случае налоги не платятся "т.к. нет смысла, потому что деньги идут из одного государственного кармана в другой государственный карман"?
Так почему с ОВГЗ выдумывается какая-то тема про "взаимозачёт"? Доход, и уплаченные налоги должны быть отражены
Оффтоп закончил. Т.к. всё равно закон ещё не принят, и "рано радоваться", и "делить шкуру неубитого медведя"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Вам надо лишняя бумажка для "отражения" или реальные поступления? Тут даже не "разные карманы", а один.
Госпредприятия - это отдельные хозяйственные субъекты, со своими доходами и расходами, и аж никак не "разные карманы бюджета".
Это опять таки элементарные вещи.
Никто ничего для ОВГЗ не выдумывает, только вы выдумываете какие-то небылицы, игнорируя логику.
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