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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:24
Faceless написав:
Никто ничего для ОВГЗ не выдумывпет, только вы выдумываете какие-то небылицы, игнорируя логику
Выдумывает, т.к. сначала было ноль, потом это показалось "несправедливо", но платить как все - держатели ОВГЗ не захотели, и никто их заставить не мог, т.к. они тесно связаны с законодателями. поэтому сошлись "по-братски" на 5%
Почему тогда есть налог 5%, если по-Вашему он "не имеет смысла"? И почему именно 5%?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:40
Вкладчик1234 написав:
показалось "несправедливо"
Ось в чому заковирка. Різні світоглядні позиції. Кожний по свому розуміє справедливість.
Умовно, наш Долярчик став лендлордом і купив хату на здачу в оренду. З якого перепугу, він платитиме наЛОХ?
Краще на ті гроші, щось дітям смачне купить, ніж кроля прожорливого годувати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 15 лис, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:43
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Никто ничего для ОВГЗ не выдумывпет, только вы выдумываете какие-то небылицы, игнорируя логику
Выдумывает, т.к. сначала было ноль, потом это показалось "несправедливо", но платить как все - держатели ОВГЗ не захотели, и никто их заставить не мог, т.к. они тесно связаны с законодателями. поэтому сошлись "по-братски" на 5%
Почему тогда есть налог 5%, если по-Вашему он "не имеет смысла"? И почему именно 5%?
А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.
А 3/5% платят юрлица на упрощенке. С ними очевидно все сводится к тому, что у них облагается весь валовый доход, и этот принцип и остался.
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