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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 605606607608>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:24

  Faceless написав:Никто ничего для ОВГЗ не выдумывпет, только вы выдумываете какие-то небылицы, игнорируя логику

Выдумывает, т.к. сначала было ноль, потом это показалось "несправедливо", но платить как все - держатели ОВГЗ не захотели, и никто их заставить не мог, т.к. они тесно связаны с законодателями. поэтому сошлись "по-братски" на 5%

Почему тогда есть налог 5%, если по-Вашему он "не имеет смысла"? И почему именно 5%? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:40

  Вкладчик1234 написав:показалось "несправедливо"

Ось в чому заковирка. Різні світоглядні позиції. Кожний по свому розуміє справедливість. :P Умовно, наш Долярчик став лендлордом і купив хату на здачу в оренду. З якого перепугу, він платитиме наЛОХ? :P Краще на ті гроші, щось дітям смачне купить, ніж кроля прожорливого годувати. :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 15 лис, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Никто ничего для ОВГЗ не выдумывпет, только вы выдумываете какие-то небылицы, игнорируя логику

Выдумывает, т.к. сначала было ноль, потом это показалось "несправедливо", но платить как все - держатели ОВГЗ не захотели, и никто их заставить не мог, т.к. они тесно связаны с законодателями. поэтому сошлись "по-братски" на 5%

Почему тогда есть налог 5%, если по-Вашему он "не имеет смысла"? И почему именно 5%? :)
А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.
А 3/5% платят юрлица на упрощенке. С ними очевидно все сводится к тому, что у них облагается весь валовый доход, и этот принцип и остался.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:06

  Faceless написав:А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.

Я где-то встречал про эти 5%.
Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?
Тогда тем более депозитчиков дискриминируют :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.

Я где-то встречал про эти 5%.
Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?
Тогда тем более депозитчиков дискриминируют :)


Наверное вы про 5% - налогообложение дивидендов.
С ними ещё более интересная тема. Дивиденды - это часть прибыли уже после налогообложения, потому налог на дивиденды по сути является двойным налогообложением. Нередко этот налог играет роль регулятора - стимулирует ре инвестировать прибыль, вместо того, чтобы выплачивать её акционерам. Налогообложение же дивидендов на уровне обычного дохода физлиц необоснованно, именно по причине того, что это двойное налогообложение, и это мировая практика
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:48

  Faceless написав:
Аlександр написав:
Аlександр написав:Бедный, бедный, бедняжка Faceless :(
Похоже, что за 5 любимых его постмайдановских лет, он так и не смог накопить сбережения в банках.

Пожалуйста.
Поэтому и создадут условия, чтобы смог 8)

Да тут скорее создадут условия потерять, что есть

В смысле, хотите сказать, что условия были - банкротство 100 банков и 3-х кратный девал. Плюс в догонку хотели подстричь вкладчиков 400+.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Аlександр написав:
  Faceless написав:
Аlександр написав:Пожалуйста.
Поэтому и создадут условия, чтобы смог 8)

Да тут скорее создадут условия потерять, что есть

В смысле, хотите сказать, что условия были - банкротство 100 банков и 3-х кратный девал. Плюс в догонку хотели подстричь вкладчиков 400+.

400+? Это вы о чем?
Условия все равно были. И в условиях девальвации можно и сберечь и преумножить.

И большинство из рухнувших банков так или иначе надо было выводить, хотя с некоторыми явно просто расправились, но подавляющее большинство были и так трупы.

А то, к чему может привести текущая политика, может оказаться куда серьёзнее и опаснее, чем то, что мы прошли в 2014-2015.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:10

  Вкладчик1234 написав:Изначально купоны по ОВГЗ вообще не облагались налогом, когда депозитчиков безжалостно стригли

а поліція платить ПДФО ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:26

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Беря ОВГЗ - вы даёте в долг государству. Платит купон тоже государство. Налог шёл бы тоже, опять таки, государству. То, что ОВГЗ не облагается налогом - это банально взаимозачет. Типа, можно было бы сделать ставку выше, но всю эту разницу при выплате забрать обратно в виде налога.

Так что нет в случае с ОВГЗ дискриминации.

Зачем выдумывать всякие догадки, если есть фактаж по ставкам?


Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки?
Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход.

Таким самим підходом нема сенсу платити податки з зарплат бюджетників
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:33

Re: Байки про банки і не тільки....

dinozavrik написав:
  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:[quote="4795641:Faceless"]Беря ОВГЗ - вы даёте в долг государству. Платит купон тоже государство. Налог шёл бы тоже, опять таки, государству. То, что ОВГЗ не облагается налогом - это банально взаимозачет. Типа, можно было бы сделать ставку выше, но всю эту разницу при выплате забрать обратно в виде налога.

Так что нет в случае с ОВГЗ дискриминации.

Зачем выдумывать всякие догадки, если есть фактаж по ставкам?


Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки?
Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход.

Таким самим підходом нема сенсу платити податки з зарплат бюджетників[/quote]Насправді так і це було б логічно
Faceless
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