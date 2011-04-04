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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:24
Faceless написав:
Никто ничего для ОВГЗ не выдумывпет, только вы выдумываете какие-то небылицы, игнорируя логику
Выдумывает, т.к. сначала было ноль, потом это показалось "несправедливо", но платить как все - держатели ОВГЗ не захотели, и никто их заставить не мог, т.к. они тесно связаны с законодателями. поэтому сошлись "по-братски" на 5%
Почему тогда есть налог 5%, если по-Вашему он "не имеет смысла"? И почему именно 5%?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:40
Вкладчик1234 написав:
показалось "несправедливо"
Ось в чому заковирка. Різні світоглядні позиції. Кожний по свому розуміє справедливість.
Умовно, наш Долярчик став лендлордом і купив хату на здачу в оренду. З якого перепугу, він платитиме наЛОХ?
Краще на ті гроші, щось дітям смачне купить, ніж кроля прожорливого годувати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 15 лис, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:43
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Никто ничего для ОВГЗ не выдумывпет, только вы выдумываете какие-то небылицы, игнорируя логику
Выдумывает, т.к. сначала было ноль, потом это показалось "несправедливо", но платить как все - держатели ОВГЗ не захотели, и никто их заставить не мог, т.к. они тесно связаны с законодателями. поэтому сошлись "по-братски" на 5%
Почему тогда есть налог 5%, если по-Вашему он "не имеет смысла"? И почему именно 5%?
А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.
А 3/5% платят юрлица на упрощенке. С ними очевидно все сводится к тому, что у них облагается весь валовый доход, и этот принцип и остался.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:06
Faceless написав:
А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.
Я где-то встречал про эти 5%.
Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?
Тогда тем более депозитчиков дискриминируют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:12
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.
Я где-то встречал про эти 5%.
Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?
Тогда тем более депозитчиков дискриминируют
Наверное вы про 5% - налогообложение дивидендов.
С ними ещё более интересная тема. Дивиденды - это часть прибыли уже после налогообложения, потому налог на дивиденды по сути является двойным налогообложением. Нередко этот налог играет роль регулятора - стимулирует ре инвестировать прибыль, вместо того, чтобы выплачивать её акционерам. Налогообложение же дивидендов на уровне обычного дохода физлиц необоснованно, именно по причине того, что это двойное налогообложение, и это мировая практика
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:48
Faceless написав: Аlександр написав: Аlександр написав:
Бедный, бедный, бедняжка Faceless
Похоже, что за 5 любимых его постмайдановских лет, он так и не смог накопить сбережения в банках.
Пожалуйста.
Поэтому и создадут условия, чтобы смог
Да тут скорее создадут условия потерять, что есть
В смысле, хотите сказать, что условия были - банкротство 100 банков и 3-х кратный девал. Плюс в догонку хотели подстричь вкладчиков 400+.
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Аlександр
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:04
Аlександр написав: Faceless написав: Аlександр написав:
Пожалуйста.
Поэтому и создадут условия, чтобы смог
Да тут скорее создадут условия потерять, что есть
В смысле, хотите сказать, что условия были - банкротство 100 банков и 3-х кратный девал. Плюс в догонку хотели подстричь вкладчиков 400+.
400+? Это вы о чем?
Условия все равно были. И в условиях девальвации можно и сберечь и преумножить.
И большинство из рухнувших банков так или иначе надо было выводить, хотя с некоторыми явно просто расправились, но подавляющее большинство были и так трупы.
А то, к чему может привести текущая политика, может оказаться куда серьёзнее и опаснее, чем то, что мы прошли в 2014-2015.
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Faceless
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Додано: Суб 16 лис, 2019 12:10
Вкладчик1234 написав:
Изначально купоны по ОВГЗ вообще не облагались налогом, когда депозитчиков безжалостно стригли
а поліція платить ПДФО ?
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mephala
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:26
Faceless написав: Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Беря ОВГЗ - вы даёте в долг государству. Платит купон тоже государство. Налог шёл бы тоже, опять таки, государству. То, что ОВГЗ не облагается налогом - это банально взаимозачет. Типа, можно было бы сделать ставку выше, но всю эту разницу при выплате забрать обратно в виде налога.
Так что нет в случае с ОВГЗ дискриминации.
Зачем выдумывать всякие догадки, если есть фактаж по ставкам?
Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки?
Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход.
Таким самим підходом нема сенсу платити податки з зарплат бюджетників
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dinozavrik
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:33
dinozavrik написав: Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:[quote="4795641:Faceless"]Беря ОВГЗ - вы даёте в долг государству. Платит купон тоже государство. Налог шёл бы тоже, опять таки, государству. То, что ОВГЗ не облагается налогом - это банально взаимозачет. Типа, можно было бы сделать ставку выше, но всю эту разницу при выплате забрать обратно в виде налога.
Так что нет в случае с ОВГЗ дискриминации.
Зачем выдумывать всякие догадки, если есть фактаж по ставкам?
Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки?
Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход.
Таким самим підходом нема сенсу платити податки з зарплат бюджетників[/quote]Насправді так і це було б логічно
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Faceless
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