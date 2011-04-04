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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 лис, 2019 13:38
dinozavrik написав:
Таким самим підходом нема сенсу платити податки з зарплат бюджетників
а хто з бюджетників платить або не платить ПДФО?
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mephala
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:53
mephala написав: dinozavrik написав:
Таким самим підходом нема сенсу платити податки з зарплат бюджетників
а хто з бюджетників платить або не платить ПДФО?
Ніби ж усі платять
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Faceless
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:54
Faceless написав: Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Абсурд - это "жирные коты" не платящие налоги, но поучающие других как жить:
1. Айтишники на ЕСВ, с килобаксами зарплат
2. Бетонные террористы, владеющие и сдающие сотни кв.м. и не платящие ни копейки
3. Владельцы ОВГЗ со всего 5% налогов
При этом скромные вкладчики, даже с 1000грн заначки должны уплатить налоги по-полной. Чем они хуже?
Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить.
Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.
А чем эта идея плоха?
Есть лицензии на деятельность и добычу, есть акцизы на определенные товары и пошлины на ввоз...
ну ок - оставить один налог, типа 10 % со всех доходов с физ лиц на пенсионный фонд, и 5% с доходов всех юрлиц на содержание местного самоуправления.
Если это ненасытное и неэффективное государство разберётся с таможней и недрами, то этих средств им хватит с лихвой
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:59
Faceless написав: Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Беря ОВГЗ - вы даёте в долг государству. Платит купон тоже государство. Налог шёл бы тоже, опять таки, государству. То, что ОВГЗ не облагается налогом - это банально взаимозачет. Типа, можно было бы сделать ставку выше, но всю эту разницу при выплате забрать обратно в виде налога.
Так что нет в случае с ОВГЗ дискриминации.
Зачем выдумывать всякие догадки, если есть фактаж по ставкам?
Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки?
Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход.
Так может по вашей логике ещё отменить подоходный налог всем госслужащим, по той причине что им платят зарплату из бюджета?
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:25
Stringer написав:
Так может по вашей логике ещё отменить подоходный налог всем госслужащим, по той причине что им платят зарплату из бюджета?
Я уже писал выше - почему бы и нет? Единственное, что тут может быть преткновением - НДФЛ идет в местный бюджет, т.о, если его отменить, то изменится баланс местных доходов, его надо как-либо компенсировать
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Faceless
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