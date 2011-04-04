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Faceless написав:Надеюсь, наоборот, не проголосуют этот абсурд
Абсурд - это "жирные коты" не платящие налоги, но поучающие других как жить: 1. Айтишники на ЕСВ, с килобаксами зарплат 2. Бетонные террористы, владеющие и сдающие сотни кв.м. и не платящие ни копейки 3. Владельцы ОВГЗ со всего 5% налогов
При этом скромные вкладчики, даже с 1000грн заначки должны уплатить налоги по-полной. Чем они хуже?
Так вместо того, чтобы призывать урегулировать рынок аренды и ситуацию с ФОП, вы призываете, чтобы бардак был для всех. По той же логике в итоге вообще все налоги надо отменить. Процентный доход - такой же, как и все прочие доходы, и совершенно логично, чтобы он облагался аналогично.
А чем эта идея плоха? Есть лицензии на деятельность и добычу, есть акцизы на определенные товары и пошлины на ввоз... ну ок - оставить один налог, типа 10 % со всех доходов с физ лиц на пенсионный фонд, и 5% с доходов всех юрлиц на содержание местного самоуправления. Если это ненасытное и неэффективное государство разберётся с таможней и недрами, то этих средств им хватит с лихвой
Faceless написав:Беря ОВГЗ - вы даёте в долг государству. Платит купон тоже государство. Налог шёл бы тоже, опять таки, государству. То, что ОВГЗ не облагается налогом - это банально взаимозачет. Типа, можно было бы сделать ставку выше, но всю эту разницу при выплате забрать обратно в виде налога.
Так что нет в случае с ОВГЗ дискриминации.
Зачем выдумывать всякие догадки, если есть фактаж по ставкам?
Какие догадки? Вы не знаете, что такое ОВГЗ или о чем догадки? Фактаж в том, что налог на доход с ОВГЗ не имеет смысла, ибо налог платится туда же, откуда идёт доход.
Так может по вашей логике ещё отменить подоходный налог всем госслужащим, по той причине что им платят зарплату из бюджета?
Stringer написав:Так может по вашей логике ещё отменить подоходный налог всем госслужащим, по той причине что им платят зарплату из бюджета?
Я уже писал выше - почему бы и нет? Единственное, что тут может быть преткновением - НДФЛ идет в местный бюджет, т.о, если его отменить, то изменится баланс местных доходов, его надо как-либо компенсировать
Stringer написав:Так может по вашей логике ещё отменить подоходный налог всем госслужащим, по той причине что им платят зарплату из бюджета?
Я уже писал выше - почему бы и нет? Единственное, что тут может быть преткновением - НДФЛ идет в местный бюджет, т.о, если его отменить, то изменится баланс местных доходов, его надо как-либо компенсировать
Ну так может сразу вернёмся к кастам и сословиям, и разделим права и обязанности в соответствии с ними? Ну какая разница откуда кто получает доход?!... Хотя, если лишить всех госслужащих избирательного права, то ваша идея не так уж плоха Платишь налоги - избираешь власть. Сидишь на шее у налогоплательщиков и ничего производишь - получай пособие или жалование из бюджета и жди пока более ответственные граждане выберут, либо тебя, либо того, кто тебя наймёт
Stringer написав:Ну так может сразу вернёмся к кастам и сословиям, и разделим права и обязанности в соответствии с ними? Ну какая разница откуда кто получает доход?!...
Да никакой разницы. Просто что в случае с ОВГЗ, что в случае с бюджетниками - это банально взаимозачем - из бюджета начислили дозод и тут же в бюджет отчислили налог. Так нулевой налог в таком случае - лишь упрощение.
Stringer написав:Хотя, если лишить всех госслужащих избирательного права
Это отдельная тема, и тут у меня схожие идеи - избирательным правом должны обладать те, кто является "чистым налогоплательщиком" - т.е. их сумма уплаченных налогов превышает сумму трансфертов от государства. Т.о выпадают все, кто сидит на социалке, все бюджетники и госслужащие, неработающие пенсионеры и студенты - право голоса остается у только у тех, кто реально эту всю толпу содержит. Но это скорее утопия.
Faceless написав:Это отдельная тема, и тут у меня схожие идеи - избирательным правом должны обладать те, кто является "чистым налогоплательщиком" - т.е. их сумма уплаченных налогов превышает сумму трансфертов от государства. Т.о выпадают все, кто сидит на социалке, все бюджетники и госслужащие, неработающие пенсионеры и студенты - право голоса остается у только у тех, кто реально эту всю толпу содержит. Но это скорее утопия.
Тобто Ви вважаєте, що бюджетники, а це і педагоги, силовики, медики повинні бути позбавлені громадянських прав і покірно обслуговувати панів ФОПів, які сплачують аж пару десятків доларів?
Faceless написав:Это отдельная тема, и тут у меня схожие идеи - избирательным правом должны обладать те, кто является "чистым налогоплательщиком" - т.е. их сумма уплаченных налогов превышает сумму трансфертов от государства. Т.о выпадают все, кто сидит на социалке, все бюджетники и госслужащие, неработающие пенсионеры и студенты - право голоса остается у только у тех, кто реально эту всю толпу содержит. Но это скорее утопия.
Тобто Ви вважаєте, що бюджетники, а це і педагоги, силовики, медики повинні бути позбавлені громадянських прав і покірно обслуговувати панів ФОПів, які сплачують аж пару десятків доларів?
В отличие от ФОПов бюджетники только потребляют средства из бюджета, в том числе и на свою зарплату, и якобы на на выплату от себя ПДФО, плюс государство платит за них еще ЕСВ. ФОПы сами себе зарабатывают зарплату, и сами зарабатывают на выплату ПДФО, единого налога, ЕСВ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:ФОПы сами себе зарабатывают зарплату, и сами зарабатывают на выплату ПДФО, единого налога, ЕСВ.
А може не самі собі ізольовано десь в лісі, явлючиюсь до суспільства тільки заплатити податки, а завдяки все ж таки тому що втуляють оточуючим скажімо товари з націнкою деколи 100-200%? Взамін за невелику плату їхні діти навчаються в школі з собівартістю 20-100 тис. в рік, члени сімей користуються медпослугами і т.д. З вікі:
Соціальна несправедливість і деструктивність для суспільства
«Захисники» підприємців — сцена біля Верховної Ради України на захист спрощеної системи оподаткування, червень 2015 Система оподаткування «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку», допускає при 500 000 гривень обороту сплату в найкращому разі лише 12 х 200 = 2400 гривень податку, або 0,48 % від 500 тис. Тому підприємці, які використовують тільки загальну систему оподаткування, вважають систему оподаткування «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку» абсурдною і деструктивною для суспільства[4][5]
Так, у січні 2009 середня заробітна плата в промисловості становила 1865 грн. Із неї працівник заплатив 347 грн. податків та обов'язкових платежів і його роботодавець ще 693 гривні (всього 1040). У тому ж січні 2009 середня заробітна плата в сільському господарстві становила 987 грн. Із неї працівник заплатив 184 грн. податків та обов'язкових платежів і його роботодавець ще 366 гривні (всього 550)[6]. В той самий час приватний підприємець на єдиному податку заплатив лише 200 грн.[6]. Тобто, один «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку» формує пенсійний фонд в кращому разі для 0,1 пенсіонера, тобто податків від десяти таких суб'єктів вистачає лише на утримання одного пенсіонера. Очевидна несправедливість такої системи оподаткування посилюється необов'язковістю застосування і відсутністю суворої відповідальності за незастосування касових апаратів у величезному секторі економіки, за рахунок чого реальні обороти «підприємців» можуть значно перевищувати 500 000 гривень[6]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96