Додано: Суб 16 лис, 2019 15:47

Stringer написав: Ну так может сразу вернёмся к кастам и сословиям, и разделим права и обязанности в соответствии с ними?

Ну какая разница откуда кто получает доход?!... Ну так может сразу вернёмся к кастам и сословиям, и разделим права и обязанности в соответствии с ними?Ну какая разница откуда кто получает доход?!...

Stringer написав: Хотя, если лишить всех госслужащих избирательного права Хотя, если лишить всех госслужащих избирательного права

Да никакой разницы. Просто что в случае с ОВГЗ, что в случае с бюджетниками - это банально взаимозачем - из бюджета начислили дозод и тут же в бюджет отчислили налог. Так нулевой налог в таком случае - лишь упрощение.Это отдельная тема, и тут у меня схожие идеи - избирательным правом должны обладать те, кто является "чистым налогоплательщиком" - т.е. их сумма уплаченных налогов превышает сумму трансфертов от государства. Т.о выпадают все, кто сидит на социалке, все бюджетники и госслужащие, неработающие пенсионеры и студенты - право голоса остается у только у тех, кто реально эту всю толпу содержит. Но это скорее утопия.