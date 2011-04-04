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freeze написав:ФОПы сами себе зарабатывают зарплату, и сами зарабатывают на выплату ПДФО, единого налога, ЕСВ.
А може не самі собі ізольовано десь в лісі, явлючиюсь до суспільства тільки заплатити податки, а завдяки все ж таки тому що втуляють оточуючим скажімо товари з націнкою деколи 100-200%? Взамін за невелику плату їхні діти навчаються в школі з собівартістю 20-100 тис. в рік, члени сімей користуються медпослугами і т.д. З вікі:
Соціальна несправедливість і деструктивність для суспільства
«Захисники» підприємців — сцена біля Верховної Ради України на захист спрощеної системи оподаткування, червень 2015 Система оподаткування «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку», допускає при 500 000 гривень обороту сплату в найкращому разі лише 12 х 200 = 2400 гривень податку, або 0,48 % від 500 тис. Тому підприємці, які використовують тільки загальну систему оподаткування, вважають систему оподаткування «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку» абсурдною і деструктивною для суспільства[4][5]
Так, у січні 2009 середня заробітна плата в промисловості становила 1865 грн. Із неї працівник заплатив 347 грн. податків та обов'язкових платежів і його роботодавець ще 693 гривні (всього 1040). У тому ж січні 2009 середня заробітна плата в сільському господарстві становила 987 грн. Із неї працівник заплатив 184 грн. податків та обов'язкових платежів і його роботодавець ще 366 гривні (всього 550)[6]. В той самий час приватний підприємець на єдиному податку заплатив лише 200 грн.[6]. Тобто, один «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку» формує пенсійний фонд в кращому разі для 0,1 пенсіонера, тобто податків від десяти таких суб'єктів вистачає лише на утримання одного пенсіонера. Очевидна несправедливість такої системи оподаткування посилюється необов'язковістю застосування і відсутністю суворої відповідальності за незастосування касових апаратів у величезному секторі економіки, за рахунок чого реальні обороти «підприємців» можуть значно перевищувати 500 000 гривень[6]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96
По такой логике детей бюджетников вообще нельзя пускать в школы. Пусть ходят, но по выборам вопросы есть. Страна, где большинство избирателей будут бюджетники и пенсионеры, в принципе обречена.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze Я в принципі також за те, щоб виборче право якось прив'язувалось до сплат податків, наприклад, платиш 10 тис. прямих податків в рік маєш право обирати вуличного депутати, 20 тис. голові сільради, т.д. і тільки з 50-100 всіх до президента. Думаю, що це би суттєво змінило існуючі політичні розклади. Але це дійсно утопія, бо спочатку всі, хто не платить податки чи платить малі, а таких більшість, мали би це підтримати. Але не потрібно звеличувати ФОПів і принижувати бюджетників 90% яких зовсім не "кровосісі". Думаю, що ще стикнемося з тим, що надавачів бюджетних послуг буде явно не вистачати, що і вже маємо в багатьох місцях.