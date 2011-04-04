Додано: Суб 16 лис, 2019 20:21

freeze Я в принципі також за те, щоб виборче право якось прив'язувалось до сплат податків, наприклад, платиш 10 тис. прямих податків в рік маєш право обирати вуличного депутати, 20 тис. голові сільради, т.д. і тільки з 50-100 всіх до президента.

Думаю, що це би суттєво змінило існуючі політичні розклади.

Але це дійсно утопія, бо спочатку всі, хто не платить податки чи платить малі, а таких більшість, мали би це підтримати.

Але не потрібно звеличувати ФОПів і принижувати бюджетників 90% яких зовсім не "кровосісі". Думаю, що ще стикнемося з тим, що надавачів бюджетних послуг буде явно не вистачати, що і вже маємо в багатьох місцях.

Не так добре з грошима, як погано без них.