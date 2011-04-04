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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 607608609610>
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Ой+ написав:
  freeze написав:ФОПы сами себе зарабатывают зарплату, и сами зарабатывают на выплату ПДФО, единого налога, ЕСВ.


А може не самі собі ізольовано десь в лісі, явлючиюсь до суспільства тільки заплатити податки, а завдяки все ж таки тому що втуляють оточуючим скажімо товари з націнкою деколи 100-200%? Взамін за невелику плату їхні діти навчаються в школі з собівартістю 20-100 тис. в рік, члени сімей користуються медпослугами і т.д.
З вікі:
Соціальна несправедливість і деструктивність для суспільства

«Захисники» підприємців — сцена біля Верховної Ради України на захист спрощеної системи оподаткування, червень 2015
Система оподаткування «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку», допускає при 500 000 гривень обороту сплату в найкращому разі лише 12 х 200 = 2400 гривень податку, або 0,48 % від 500 тис. Тому підприємці, які використовують тільки загальну систему оподаткування, вважають систему оподаткування «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку» абсурдною і деструктивною для суспільства[4][5]

Так, у січні 2009 середня заробітна плата в промисловості становила 1865 грн. Із неї працівник заплатив 347 грн. податків та обов'язкових платежів і його роботодавець ще 693 гривні (всього 1040). У тому ж січні 2009 середня заробітна плата в сільському господарстві становила 987 грн. Із неї працівник заплатив 184 грн. податків та обов'язкових платежів і його роботодавець ще 366 гривні (всього 550)[6]. В той самий час приватний підприємець на єдиному податку заплатив лише 200 грн.[6]. Тобто, один «Суб'єкт підприємницької діяльності на єдиному податку» формує пенсійний фонд в кращому разі для 0,1 пенсіонера, тобто податків від десяти таких суб'єктів вистачає лише на утримання одного пенсіонера.
Очевидна несправедливість такої системи оподаткування посилюється необов'язковістю застосування і відсутністю суворої відповідальності за незастосування касових апаратів у величезному секторі економіки, за рахунок чого реальні обороти «підприємців» можуть значно перевищувати 500 000 гривень[6]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96
По такой логике детей бюджетников вообще нельзя пускать в школы.
Пусть ходят, но по выборам вопросы есть.
Страна, где большинство избирателей будут бюджетники и пенсионеры, в принципе обречена.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:21

freeze Я в принципі також за те, щоб виборче право якось прив'язувалось до сплат податків, наприклад, платиш 10 тис. прямих податків в рік маєш право обирати вуличного депутати, 20 тис. голові сільради, т.д. і тільки з 50-100 всіх до президента.
Думаю, що це би суттєво змінило існуючі політичні розклади.
Але це дійсно утопія, бо спочатку всі, хто не платить податки чи платить малі, а таких більшість, мали би це підтримати.
Але не потрібно звеличувати ФОПів і принижувати бюджетників 90% яких зовсім не "кровосісі". Думаю, що ще стикнемося з тим, що надавачів бюджетних послуг буде явно не вистачати, що і вже маємо в багатьох місцях.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Ой+ написав:Але не потрібно звеличувати ФОПів і принижувати бюджетників 90% яких зовсім не "кровосісі".


Фоп оплачивающие налоги с минималки, это как раз те люди кто изберет адекватную власть. Юмор наверное. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Aps написав:
Ой+ написав:Але не потрібно звеличувати ФОПів і принижувати бюджетників 90% яких зовсім не "кровосісі".


Фоп оплачивающие налоги с минималки, это как раз те люди кто изберет адекватную власть. Юмор наверное. )


Вы не поняли сути, ФОПы кроме налогов сами себе зарабатывают зарплату на свой риск и своей инициативой, не беря зарплату у государства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:37

Re: Байки про банки і не тільки....

freeze написав:Вы не поняли сути, ФОПы кроме налогов сами себе зарабатывают зарплату на свой риск и своей инициативой, не беря зарплату у государства.


Не спорю что фопы активная часть общества способная к самообеспечению.
Но суть могут ли они выбрать власть способную ставить интересы страны выше собственных?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:44

  Aps написав:
freeze написав:Вы не поняли сути, ФОПы кроме налогов сами себе зарабатывают зарплату на свой риск и своей инициативой, не беря зарплату у государства.


Не спорю что фопы активная часть общества способная к самообеспечению.
Но суть могут ли они выбрать власть способную ставить интересы страны выше собственных?


А кто сможет, наемный работник, которого работой обеспечивает хозяин, или бюджетник, живущий за счет бюджета ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:08

Re: Байки про банки і не тільки....

freeze написав:[
А кто сможет, наемный работник, которого работой обеспечивает хозяин, или бюджетник, живущий за счет бюджета ?


Наша современная история показывает что врядли.
Элиты могут конечно что-то поменять.
Но таже история показывает что врядли.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:25

Aps бюджетник з пенсом не зможе, хитрий фоп ні.
Одна надія на просвітлених олігархів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:27

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.

Я где-то встречал про эти 5%.
Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?
Тогда тем более депозитчиков дискриминируют :)


Наверное вы про 5% - налогообложение дивидендов.
С ними ещё более интересная тема. Дивиденды - это часть прибыли уже после налогообложения, потому налог на дивиденды по сути является двойным налогообложением. Нередко этот налог играет роль регулятора - стимулирует ре инвестировать прибыль, вместо того, чтобы выплачивать её акционерам. Налогообложение же дивидендов на уровне обычного дохода физлиц необоснованно, именно по причине того, что это двойное налогообложение, и это мировая практика

Вы пытаетесь просветить безграмотный ЗЕкторат, не владеющий элементарными экономическими понятиями.
Там соревнуются невежество и жадность, побеждают оба!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Ой+ написав:Одна надія на просвітлених олігархів.


Это для нас сказочные персонажи. )
Aps
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