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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:40

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.

Я где-то встречал про эти 5%.
Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?
Тогда тем более депозитчиков дискриминируют :)


Наверное вы про 5% - налогообложение дивидендов.
С ними ещё более интересная тема. Дивиденды - это часть прибыли уже после налогообложения, потому налог на дивиденды по сути является двойным налогообложением. Нередко этот налог играет роль регулятора - стимулирует ре инвестировать прибыль, вместо того, чтобы выплачивать её акционерам. Налогообложение же дивидендов на уровне обычного дохода физлиц необоснованно, именно по причине того, что это двойное налогообложение, и это мировая практика

Какая-то каша у вас в голове.
Дивиденды - это прибыль акционера от деятельности компании. Там нет двойного обложения. И том же сша это от 15 до 30 процентов.
Тут нужно выровнять на размер ндфл если дивиденды идут физлицу.

По овгз - прибыль опять таки получает конкретное юр или физ лицо. Почему не применяется налог на доход здесь, но применяется для депозитов?

Вася пупкин купил овгз 15% на год , получил за год 15к, налоги не платил.

Вася ложкин дал гос ощаду депозит на 15% в год, получил за год 15к, налоги с него состригли с государства в пользу государства.

Итого имеем 2 ситуации, когда все равны, но есть равнее.

Просто овгз и дивиденды - это инструменты бесконечно далекие для маленького украинца, но вот для разного рода лоббистов и верхушки - само то.

Так что с моей точки зрения - и овгз и дивиденды это такие же норы в законах, как и фопы, которые были сделаны для стрижки баранов и сытости волков.

И если не хотят или на могут эти норы закрывать - то вполне справедливо уравнять в правах маленького украинца и использователей нор.
curiousobro
 
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