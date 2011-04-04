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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:40
Faceless написав: Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.
Я где-то встречал про эти 5%.
Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?
Тогда тем более депозитчиков дискриминируют
Наверное вы про 5% - налогообложение дивидендов.
С ними ещё более интересная тема. Дивиденды - это часть прибыли уже после налогообложения, потому налог на дивиденды по сути является двойным налогообложением. Нередко этот налог играет роль регулятора - стимулирует ре инвестировать прибыль, вместо того, чтобы выплачивать её акционерам. Налогообложение же дивидендов на уровне обычного дохода физлиц необоснованно, именно по причине того, что это двойное налогообложение, и это мировая практика
Какая-то каша у вас в голове.
Дивиденды - это прибыль акционера от деятельности компании. Там нет двойного обложения. И том же сша это от 15 до 30 процентов.
Тут нужно выровнять на размер ндфл если дивиденды идут физлицу.
По овгз - прибыль опять таки получает конкретное юр или физ лицо. Почему не применяется налог на доход здесь, но применяется для депозитов?
Вася пупкин купил овгз 15% на год , получил за год 15к, налоги не платил.
Вася ложкин дал гос ощаду депозит на 15% в год, получил за год 15к, налоги с него состригли с государства в пользу государства.
Итого имеем 2 ситуации, когда все равны, но есть равнее.
Просто овгз и дивиденды - это инструменты бесконечно далекие для маленького украинца, но вот для разного рода лоббистов и верхушки - само то.
Так что с моей точки зрения - и овгз и дивиденды это такие же норы в законах, как и фопы, которые были сделаны для стрижки баранов и сытости волков.
И если не хотят или на могут эти норы закрывать - то вполне справедливо уравнять в правах маленького украинца и использователей нор.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:49
Ой+ написав: Faceless написав:
Это отдельная тема, и тут у меня схожие идеи - избирательным правом должны обладать те, кто является "чистым налогоплательщиком" - т.е. их сумма уплаченных налогов превышает сумму трансфертов от государства. Т.о выпадают все, кто сидит на социалке, все бюджетники и госслужащие, неработающие пенсионеры и студенты - право голоса остается у только у тех, кто реально эту всю толпу содержит. Но это скорее утопия.
Тобто Ви вважаєте, що бюджетники, а це і педагоги, силовики, медики повинні бути позбавлені громадянських прав і покірно обслуговувати панів ФОПів, які сплачують аж пару десятків доларів?
Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.
Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:53
Ой+ написав:freeze Я в принципі також за те, щоб виборче право якось прив'язувалось до сплат податків, наприклад, платиш 10 тис. прямих податків в рік маєш право обирати вуличного депутати, 20 тис. голові сільради, т.д. і тільки з 50-100 всіх до президента.
Думаю, що це би суттєво змінило існуючі політичні розклади.
Такий підхід дуже небезпечний. Така шкала може призвести до того, що кілька найбагатших людей буде цілком законно мати більше голосів за всю решту населення
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