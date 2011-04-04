Додано: Суб 16 лис, 2019 21:40

Faceless написав: Вкладчик1234 написав: Faceless написав: А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор. А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.

Я где-то встречал про эти 5%.

Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?

Тогда тем более депозитчиков дискриминируют Я где-то встречал про эти 5%.Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?Тогда тем более депозитчиков дискриминируют



Наверное вы про 5% - налогообложение дивидендов.

С ними ещё более интересная тема. Дивиденды - это часть прибыли уже после налогообложения, потому налог на дивиденды по сути является двойным налогообложением. Нередко этот налог играет роль регулятора - стимулирует ре инвестировать прибыль, вместо того, чтобы выплачивать её акционерам. Налогообложение же дивидендов на уровне обычного дохода физлиц необоснованно, именно по причине того, что это двойное налогообложение, и это мировая практика Наверное вы про 5% - налогообложение дивидендов.С ними ещё более интересная тема. Дивиденды - это часть прибыли уже после налогообложения, потому налог на дивиденды по сути является двойным налогообложением. Нередко этот налог играет роль регулятора - стимулирует ре инвестировать прибыль, вместо того, чтобы выплачивать её акционерам. Налогообложение же дивидендов на уровне обычного дохода физлиц необоснованно, именно по причине того, что это двойное налогообложение, и это мировая практика

Какая-то каша у вас в голове.Дивиденды - это прибыль акционера от деятельности компании. Там нет двойного обложения. И том же сша это от 15 до 30 процентов.Тут нужно выровнять на размер ндфл если дивиденды идут физлицу.По овгз - прибыль опять таки получает конкретное юр или физ лицо. Почему не применяется налог на доход здесь, но применяется для депозитов?Вася пупкин купил овгз 15% на год , получил за год 15к, налоги не платил.Вася ложкин дал гос ощаду депозит на 15% в год, получил за год 15к, налоги с него состригли с государства в пользу государства.Итого имеем 2 ситуации, когда все равны, но есть равнее.Просто овгз и дивиденды - это инструменты бесконечно далекие для маленького украинца, но вот для разного рода лоббистов и верхушки - само то.Так что с моей точки зрения - и овгз и дивиденды это такие же норы в законах, как и фопы, которые были сделаны для стрижки баранов и сытости волков.И если не хотят или на могут эти норы закрывать - то вполне справедливо уравнять в правах маленького украинца и использователей нор.