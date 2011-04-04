RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:40

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:А вы вообще откуда взяли 5%? Физлица - а речь о них, не платят никаких 5%. Только военный сбор.

Я где-то встречал про эти 5%.
Наверно перепутал с какой-то брокерской комиссией?
Тогда тем более депозитчиков дискриминируют :)


Наверное вы про 5% - налогообложение дивидендов.
С ними ещё более интересная тема. Дивиденды - это часть прибыли уже после налогообложения, потому налог на дивиденды по сути является двойным налогообложением. Нередко этот налог играет роль регулятора - стимулирует ре инвестировать прибыль, вместо того, чтобы выплачивать её акционерам. Налогообложение же дивидендов на уровне обычного дохода физлиц необоснованно, именно по причине того, что это двойное налогообложение, и это мировая практика

Какая-то каша у вас в голове.
Дивиденды - это прибыль акционера от деятельности компании. Там нет двойного обложения. И том же сша это от 15 до 30 процентов.
Тут нужно выровнять на размер ндфл если дивиденды идут физлицу.

По овгз - прибыль опять таки получает конкретное юр или физ лицо. Почему не применяется налог на доход здесь, но применяется для депозитов?

Вася пупкин купил овгз 15% на год , получил за год 15к, налоги не платил.

Вася ложкин дал гос ощаду депозит на 15% в год, получил за год 15к, налоги с него состригли с государства в пользу государства.

Итого имеем 2 ситуации, когда все равны, но есть равнее.

Просто овгз и дивиденды - это инструменты бесконечно далекие для маленького украинца, но вот для разного рода лоббистов и верхушки - само то.

Так что с моей точки зрения - и овгз и дивиденды это такие же норы в законах, как и фопы, которые были сделаны для стрижки баранов и сытости волков.

И если не хотят или на могут эти норы закрывать - то вполне справедливо уравнять в правах маленького украинца и использователей нор.
curiousobro
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Ой+ написав:
  Faceless написав:Это отдельная тема, и тут у меня схожие идеи - избирательным правом должны обладать те, кто является "чистым налогоплательщиком" - т.е. их сумма уплаченных налогов превышает сумму трансфертов от государства. Т.о выпадают все, кто сидит на социалке, все бюджетники и госслужащие, неработающие пенсионеры и студенты - право голоса остается у только у тех, кто реально эту всю толпу содержит. Но это скорее утопия.


Тобто Ви вважаєте, що бюджетники, а це і педагоги, силовики, медики повинні бути позбавлені громадянських прав і покірно обслуговувати панів ФОПів, які сплачують аж пару десятків доларів?


Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.
Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25951
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6087 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Ой+ написав:freeze Я в принципі також за те, щоб виборче право якось прив'язувалось до сплат податків, наприклад, платиш 10 тис. прямих податків в рік маєш право обирати вуличного депутати, 20 тис. голові сільради, т.д. і тільки з 50-100 всіх до президента.
Думаю, що це би суттєво змінило існуючі політичні розклади.

Такий підхід дуже небезпечний. Така шкала може призвести до того, що кілька найбагатших людей буде цілком законно мати більше голосів за всю решту населення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25951
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6087 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 07:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.
Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне


Значить для того, щоб у ФОПів не виникало ілюзії, що вони стовпи суспільства, які своїми податками утримують паразитів медиків-педагогів потрібно вводити платну медицину освіту з відповідними ціновими пропорціями як в світі. І тоді багато фопівців зрозуміє, що ті суми, що вони сплачують типа на цю мету не вистачає на лікування шмарків чи на пару занять на галявинці в теплу пору. Те ж по пенсіям - скільки заплатили, стільки розділити їхнім батькам. Про тих "розумників", які взагалі нічого ні платять ні роблять, але твердо знають, що їх обікрали, то взагалі нема бесіди.
От як в Чилі - заробляють більше, але:
Освіта й медицина в Чилі шалено дорогі, кредити на навчання деякі виплачують по 20 років, до того ж навіть за державну освіту потрібно платити.
За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), середня зарплата чилійців перевищує 1 млн чилійських песо (понад $1,4 тис.) на місяць. https://nv.ua/ukr/world/countries/prote ... 52350.html

А тоді вчителі і медики також оплачують зі своїх доходів такі ж податки як і інші.
Складніше з силовиками, бо тут не зрозуміло, як платити, наприклад за виклик поліції, чи вводити страховку? Хто платить той підпадає під захист, а хто ні - до авторитетів вирішувати питання, чи як?

  Faceless написав:Такий підхід дуже небезпечний. Така шкала може призвести до того, що кілька найбагатших людей буде цілком законно мати більше голосів за всю решту населення


Я все ж таки сподіваюсь, що людей які платять від 50 тис. прямих податків є хоча би 4-5 млн. в нашій країні, а це не так мало. Знову ж таки як бонус, хто зібрав певну суму відносно середніх по країні податків, наприклад середніх 50-річних, отримує пожиттєве право (для пенсів).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2958
З нами з: 19.04.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Така шкала може призвести до того, що кілька найбагатших людей буде цілком законно мати більше голосів за всю решту населення


Фактично, майже те і маємо: маєш кошти - маєш канал - промиваєш мізки - визначаєш необхідну суспільну думку/результат на виборах.

При цьому, важливо не оплачувати нормально працю вчителям, які й могли б навчити майбутній електорат критично мислити, а не проектувати серіальні сцени на реальне життя.

В результаті, серед вчителів - або пенсіонери, або молодь, яка ледь закінчує педвиші, або (як виняток) ентузіасти (їх мало), чиїх хобі на роботу в школі оплачують їх чоловіки!
V2
4
 
Повідомлень: 6317
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 607608609610
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211792
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 79563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20351
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.