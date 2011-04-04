Додано: Нед 17 лис, 2019 07:37

Faceless написав: Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.

Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне



За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), середня зарплата чилійців перевищує 1 млн чилійських песо (понад $1,4 тис.) на місяць. https://nv.ua/ukr/world/countries/prote ... 52350.html Освіта й медицина в Чилі шалено дорогі, кредити на навчання деякі виплачують по 20 років, до того ж навіть за державну освіту потрібно платити.За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), середня зарплата чилійців перевищує 1 млн чилійських песо (понад $1,4 тис.) на місяць.

Faceless написав: Такий підхід дуже небезпечний. Така шкала може призвести до того, що кілька найбагатших людей буде цілком законно мати більше голосів за всю решту населення Такий підхід дуже небезпечний. Така шкала може призвести до того, що кілька найбагатших людей буде цілком законно мати більше голосів за всю решту населення

Значить для того, щоб у ФОПів не виникало ілюзії, що вони стовпи суспільства, які своїми податками утримують паразитів медиків-педагогів потрібно вводити платну медицину освіту з відповідними ціновими пропорціями як в світі. І тоді багато фопівців зрозуміє, що ті суми, що вони сплачують типа на цю мету не вистачає на лікування шмарків чи на пару занять на галявинці в теплу пору. Те ж по пенсіям - скільки заплатили, стільки розділити їхнім батькам. Про тих "розумників", які взагалі нічого ні платять ні роблять, але твердо знають, що їх обікрали, то взагалі нема бесіди.От як в Чилі - заробляють більше, але:А тоді вчителі і медики також оплачують зі своїх доходів такі ж податки як і інші.Складніше з силовиками, бо тут не зрозуміло, як платити, наприклад за виклик поліції, чи вводити страховку? Хто платить той підпадає під захист, а хто ні - до авторитетів вирішувати питання, чи як?Я все ж таки сподіваюсь, що людей які платять від 50 тис. прямих податків є хоча би 4-5 млн. в нашій країні, а це не так мало. Знову ж таки як бонус, хто зібрав певну суму відносно середніх по країні податків, наприклад середніх 50-річних, отримує пожиттєве право (для пенсів).