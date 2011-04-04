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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 609610611612613>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:34

  Faceless написав:Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.
Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне

Так это не утопия, это фашизм какой-то.
Врач, который работает в госбольнице, - не должен иметь права голоса ???
Чем он хуже врача, который работает в частном медсалоне ?
Да, бюджетникам платит государство, но платит не за красивые глаза, а за реально выполненную работу.
Бюджетники - это не побирушки, они реально работают и тем самым приносят пользу обществу.
Не вижу никаких оснований лишать их избирательных прав.

Как по мне - любое ущемление граждан в избирательных правах - это прямой путь к фашизму и тоталитаризму.
Критерий - не важен: национальность/пол/доходы/налоги и тд.
Если есть какой-либо критерий - он рано или поздно вылезет боком
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:50

  mustbe написав:Врач, который работает в госбольнице, - не должен иметь права голоса ???
Чем он хуже врача, который работает в частном медсалоне ?

різниця в тому що робітник лікарні обирає собі того хто обіцяє збільшити зарплатню. причому не зі своєї кишені.
а робітник салону не в стані змінити керівництво конкретного салону щоб збільшити зарплатню.
а взагалі у нас в державі тому і обирають популістів тому що багато людей отримує допомогу з бюджету. який політик більше наобіцяє роздати - того і обирають.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:Да, бюджетникам платит государство, но платит не за красивые глаза, а за реально выполненную работу.

Это в идеале. По факту - уровень производительности бюджетников весьма сомнителен. Довольно типичным является "имитация работы за имитацию зарплаты".
  mustbe написав:Бюджетники - это не побирушки, они реально работают и тем самым приносят пользу обществу.

Я их и не называл побирушками. А если вы читали пост чуть выше, я указывал на важность учета их интересов.
  mustbe написав:Как по мне - любое ущемление граждан в избирательных правах - это прямой путь к фашизму и тоталитаризму.

Интересно, при чем здесь таки фашизм, ну да ладно.
  mustbe написав:Критерий - не важен: национальность/пол/доходы/налоги и тд.
Если есть какой-либо критерий - он рано или поздно вылезет боком

Боком вылезает и отсутствие критериев, тут никуда и ходить не надо - наблюдения всего периода независимости.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:02

  mephala написав:різниця в тому що робітник лікарні обирає собі того хто обіцяє збільшити зарплатню. причому не зі своєї кишені.
а робітник салону не в стані змінити керівництво конкретного салону щоб збільшити зарплатню.

И что ? Это даёт основание лишать первого человека права голоса ?

Так давайте закроем нахрен все госучреждения - школы, поликлиники, больницы и тд.
Кому от этого станет лучше ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:07

  mustbe написав:
  mephala написав:різниця в тому що робітник лікарні обирає собі того хто обіцяє збільшити зарплатню. причому не зі своєї кишені.
а робітник салону не в стані змінити керівництво конкретного салону щоб збільшити зарплатню.

И что ? Это даёт основание лишать первого человека права голоса ?

Так давайте закроем нахрен все госучреждения - школы, поликлиники, больницы и тд.
Кому от этого станет лучше ?

так фейслес і написав - це складне питання.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:09

  Faceless написав:Интересно, при чем здесь таки фашизм, ну да ладно

Как при чём ? Это один из постулатов фашизма: есть люди первого сорта, а есть и все остальные.
Немецкие фашисты считали водоразделом национальность, генотип.
Как по мне - деление по тому, на кого работает человек, или сколько получает, или сколько тратит, или сколько платит налогов, или на какой машине ездит - ничем не лучше
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:11

  mephala написав:
Так давайте закроем нахрен все госучреждения - школы, поликлиники, больницы и тд.
Кому от этого станет лучше ?

так фейслес і написав - це складне питання.

Ничего сложного тут нет, чай не бином Ньютона.
Никому от этого лучше не станет
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:13

mustbe
у вас є сім’я?
як ви плануєте бюджет куди його витратити?
дорослі діти яких ви утримуєте диктують вам куди кошти витрачати?
якщо ні - то вони також другосортні?
батьки яким ви допомагаєте диктують який розмір буде допомоги та куди витрачати інші кошти?
якщо ні - то вони також другосортні?

а тепер давайте порахуємо голоси. двоє дорослих дітей, четверо пенсіонерів та двоє дорослих котрі заробляють кошти. якщо буде рівноправ’я в голосуванні то як себе почуватимуть ті хто заробляє кошти коли їх двоє проти шести?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:17

  Faceless написав:Это в идеале. По факту - уровень производительности бюджетников весьма сомнителен. Довольно типичным является "имитация работы за имитацию зарплаты".

Разве это касается только бюджетников ?
Далеко ходить не надо - наша любимая Алла.
С начала осени только и делает, что тулит гидранты и велосипеды для входа в МАБ.
А айбаны и починка реальных багов - то таке, запилим в начале января.
Такая фигня бывает в любой конторе, не обязательно госовой
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:Как при чём ? Это один из постулатов фашизма: есть люди первого сорта, а есть и все остальные.
Немецкие фашисты считали

Не путайте фашизм и нацизм. К фашизму вышеупомянутое в общем-то и не относится.
В сказанном мною нет черт культа личности, авторитаризма, милитаризма, корпоратизации государства (в этом плане скорее наоборот - такая политика стимулирует приватизацию и само население идти в частный бизнес), и вообще, не возвеличивает государство, а наоборот, ставит госинституты на ступеньку ниже, утверждает взгляд на бюджетные и госучреждения, как на обслуживающих налогоплательщика подрядчиков, за его деньги, соответственно. Тут скрее полная противоположность фашизму.
Faceless
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