Додано: Нед 17 лис, 2019 17:34

Faceless написав: Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.

Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне

Так это не утопия, это фашизм какой-то.Врач, который работает в госбольнице, - не должен иметь права голоса ???Чем он хуже врача, который работает в частном медсалоне ?Да, бюджетникам платит государство, но платит не за красивые глаза, а за реально выполненную работу.Бюджетники - это не побирушки, они реально работают и тем самым приносят пользу обществу.Не вижу никаких оснований лишать их избирательных прав.Как по мне - любое ущемление граждан в избирательных правах - это прямой путь к фашизму и тоталитаризму.Критерий - не важен: национальность/пол/доходы/налоги и тд.Если есть какой-либо критерий - он рано или поздно вылезет боком