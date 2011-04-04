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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:34
Faceless написав:
Ті, хто живе за рахунок бюджету, завжди будуть зацікавлені тільки ще більше звідти отримувати. І яка різниця, то педагоги, медики, чи силовики. Фактично, вони обслуговуючий персонал платників податків, що живе за їхні гроші, і не їм вирішувати, як і хто ці гроші має розподіляти.
Але я тому й написав, що то утопія, бо ж одразу почнеться про "громадянські права" і тому подібне
Так это не утопия, это фашизм какой-то.
Врач, который работает в госбольнице, - не должен иметь права голоса ???
Чем он хуже врача, который работает в частном медсалоне ?
Да, бюджетникам платит государство, но платит не за красивые глаза, а за реально выполненную работу.
Бюджетники - это не побирушки, они реально работают и тем самым приносят пользу обществу.
Не вижу никаких оснований лишать их избирательных прав.
Как по мне - любое ущемление граждан в избирательных правах - это прямой путь к фашизму и тоталитаризму.
Критерий - не важен: национальность/пол/доходы/налоги и тд.
Если есть какой-либо критерий - он рано или поздно вылезет боком
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:50
mustbe написав:
Врач, который работает в госбольнице, - не должен иметь права голоса ???
Чем он хуже врача, который работает в частном медсалоне ?
різниця в тому що робітник лікарні обирає собі того хто обіцяє збільшити зарплатню. причому не зі своєї кишені.
а робітник салону не в стані змінити керівництво конкретного салону щоб збільшити зарплатню.
а взагалі у нас в державі тому і обирають популістів тому що багато людей отримує допомогу з бюджету. який політик більше наобіцяє роздати - того і обирають.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:58
mustbe написав:
Да, бюджетникам платит государство, но платит не за красивые глаза, а за реально выполненную работу.
Это в идеале. По факту - уровень производительности бюджетников весьма сомнителен. Довольно типичным является "имитация работы за имитацию зарплаты".
mustbe написав:
Бюджетники - это не побирушки, они реально работают и тем самым приносят пользу обществу.
Я их и не называл побирушками. А если вы читали пост чуть выше, я указывал на важность учета их интересов.
mustbe написав:
Как по мне - любое ущемление граждан в избирательных правах - это прямой путь к фашизму и тоталитаризму.
Интересно, при чем здесь таки фашизм, ну да ладно.
mustbe написав:
Критерий - не важен: национальность/пол/доходы/налоги и тд.
Если есть какой-либо критерий - он рано или поздно вылезет боком
Боком вылезает и отсутствие критериев, тут никуда и ходить не надо - наблюдения всего периода независимости.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:02
mephala написав:
різниця в тому що робітник лікарні обирає собі того хто обіцяє збільшити зарплатню. причому не зі своєї кишені.
а робітник салону не в стані змінити керівництво конкретного салону щоб збільшити зарплатню.
И что ? Это даёт основание лишать первого человека права голоса ?
Так давайте закроем нахрен все госучреждения - школы, поликлиники, больницы и тд.
Кому от этого станет лучше ?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:07
mustbe написав: mephala написав:
різниця в тому що робітник лікарні обирає собі того хто обіцяє збільшити зарплатню. причому не зі своєї кишені.
а робітник салону не в стані змінити керівництво конкретного салону щоб збільшити зарплатню.
И что ? Это даёт основание лишать первого человека права голоса ?
Так давайте закроем нахрен все госучреждения - школы, поликлиники, больницы и тд.
Кому от этого станет лучше ?
так фейслес і написав - це складне питання.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:09
Faceless написав:
Интересно, при чем здесь таки фашизм, ну да ладно
Как при чём ? Это один из постулатов фашизма: есть люди первого сорта, а есть и все остальные.
Немецкие фашисты считали водоразделом национальность, генотип.
Как по мне - деление по тому, на кого работает человек, или сколько получает, или сколько тратит, или сколько платит налогов, или на какой машине ездит - ничем не лучше
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:11
mephala написав:
Так давайте закроем нахрен все госучреждения - школы, поликлиники, больницы и тд.
Кому от этого станет лучше ?
так фейслес і написав - це складне питання.
Ничего сложного тут нет, чай не бином Ньютона.
Никому от этого лучше не станет
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:13
mustbe
у вас є сім’я?
як ви плануєте бюджет куди його витратити?
дорослі діти яких ви утримуєте диктують вам куди кошти витрачати?
якщо ні - то вони також другосортні?
батьки яким ви допомагаєте диктують який розмір буде допомоги та куди витрачати інші кошти?
якщо ні - то вони також другосортні?
а тепер давайте порахуємо голоси. двоє дорослих дітей, четверо пенсіонерів та двоє дорослих котрі заробляють кошти. якщо буде рівноправ’я в голосуванні то як себе почуватимуть ті хто заробляє кошти коли їх двоє проти шести?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:17
Faceless написав:
Это в идеале. По факту - уровень производительности бюджетников весьма сомнителен. Довольно типичным является "имитация работы за имитацию зарплаты".
Разве это касается только бюджетников ?
Далеко ходить не надо - наша любимая Алла.
С начала осени только и делает, что тулит гидранты и велосипеды для входа в МАБ.
А айбаны и починка реальных багов - то таке, запилим в начале января.
Такая фигня бывает в любой конторе, не обязательно госовой
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:23
mustbe написав:
Как при чём ? Это один из постулатов фашизма: есть люди первого сорта, а есть и все остальные.
Немецкие фашисты считали
Не путайте фашизм и нацизм. К фашизму вышеупомянутое в общем-то и не относится.
В сказанном мною нет черт культа личности, авторитаризма, милитаризма, корпоратизации государства (в этом плане скорее наоборот - такая политика стимулирует приватизацию и само население идти в частный бизнес), и вообще, не возвеличивает государство, а наоборот, ставит госинституты на ступеньку ниже, утверждает взгляд на бюджетные и госучреждения, как на обслуживающих налогоплательщика подрядчиков, за его деньги, соответственно. Тут скрее полная противоположность фашизму.
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