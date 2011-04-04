Додано: Нед 17 лис, 2019 18:47

mustbe написав: Да, они - подрядчики.

Но это не делает их людьми второго сорта. Да, они - подрядчики.Но это не делает их людьми второго сорта.

mustbe написав: Простой вопрос, для конкретики:

почему врач в поликлинике голосовать не может, а врач в салоне - может ?

У них обоих есть главврач, от которого зависит их карьера, зарплата и прочие плюшки.

Чем первый хуже второго ? Простой вопрос, для конкретики:почему врач в поликлинике голосовать не может, а врач в салоне - может ?У них обоих есть главврач, от которого зависит их карьера, зарплата и прочие плюшки.Чем первый хуже второго ?

Так я и не называю их людьми второго сорта.Вы же не считаете рядовых сотрудников по сравнению с акционерами - людьми второго сорта?Ничем не хуже. Но мотивация в плане выборов у них кардинально разная. Первый - будет мотивирован направить средства второго на улучшение собственных условий работы и жизни, для него это куда более ощутимо, чем общественные блага и выгода всего общества от их синергии. Второй, понимая, что ему решать, как его налоги будут использоваться другими, будет стремиться, чтобы это было оптимально, чтобы в целом общественных благ на эти деньги было больше - тогда выиграет и он, и первый, и все прочие.Почувствуйте разницу.В итоге это будет драйвером перехода на страховую медицину, где государство обеспечивает определенный ряд услуг на определенных условиях, а государственными останутся мединституты и заведения, которые в силу объективных причин не могут/должны финансироваться на госуровне.