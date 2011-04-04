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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 610611612613>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:27

  mephala написав:якщо буде рівноправ’я в голосуванні то як себе почуватимуть ті хто заробляє кошти

А давайте посчитаем так:
любой олигарх, да даже задрыпанный депутат зарабатывает и платит налогов в тысячу, а то и миллион раз больше чем обычный пересичный.
Значит - умножаем его голос на 1000/1млн ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:Разве это касается только бюджетников ?
Далеко ходить не надо - наша любимая Алла.
С начала осени только и делает, что тулит гидранты и велосипеды для входа в МАБ.

Странный у вас подход. Продуктивность определяется достаточно просто - оценкой экономического эффекта результатов работы. Та же Алла за последний год демострирует отличные показатели прибыли, и в плане оценки продуктивности это значит куда больше, чем ваши субъективные проблемы с МАБом.
В случае большинства бюджетных организаций в виду их неприбыльности как таковой продуктивность стоит оценивать в количестве обслуженных "клиентов" (населения) и в оценках качества решения их вопросов - собственно результата, затраченного времени. Вот тут в большинстве случаев полный ахтунг. Работа на от... "отстань", затягивание сроков, умышленная дезинформация с целью "погонять по окошкам", умышленная бюрократизация, безответственность. Налоговая - яркий пример.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:34

При голосуванні можна виставити майновий і фінансовий критерій.
Якщо імярек довів, що він має певні статки - цілком демократичні, тоді може вибирати.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:А давайте посчитаем так:
любой олигарх, да даже задрыпанный депутат зарабатывает и платит налогов в тысячу, а то и миллион раз больше чем обычный пересичный.
Значит - умножаем его голос на 1000/1млн ?

Нет, вот как раз так нельзя. Выше я указывал на пагубность и опасность такого подхода.
Уровень богатства, доходов - совершенно нелинейная величина, "крайнестанская", как сказал бы Талеб. Тут возможны просто невообразимые соотношения чисел.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:35

  Faceless написав:утверждает взгляд на бюджетные и госучреждения, как на обслуживающих налогоплательщика подрядчиков

Да, они - подрядчики.
Но это не делает их людьми второго сорта.

Простой вопрос, для конкретики:
почему врач в поликлинике голосовать не может, а врач в салоне - может ?
У них обоих есть главврач, от которого зависит их карьера, зарплата и прочие плюшки.
Чем первый хуже второго ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:Ничего сложного тут нет, чай не бином Ньютона.
Никому от этого лучше не станет

В том то и дело, что вероятно станет. Если среди избирателей будут только те, кто заинтересован, что лично его налоги использовались максимально эффективно, а не те, кто лишь жаждет получить больше ништяков, которых сам не заработал, не те, кто инфантильно относится к своему выбору, так как сам не делает никакого вклада - тогда было бы куда меньше популизма в выборах, и куда больше сознательности и ответственности за свой выбор.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Вот тут в большинстве случаев полный ахтунг. Работа на от... "отстань", затягивание сроков, умышленная дезинформация с целью "погонять по окошкам", умышленная бюрократизация, безответственность.

Мы ж на финфоруме, не в политичке ?
Неужели Вы именно это не наблюдали в самых что ни на есть негос банках ?
На ветку любого банка зайди - некомпетентность горячки и кур просто зашкаливают
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:46

  Faceless написав:Уровень богатства, доходов - совершенно нелинейная величина

Конечно, нелинейная.
Для простоты - я веду речь про самую простую бинарную величину ( гос/негос ).
И говорю о том, что даже она не может быть никаким критерием отбора.
Ибо это будет, как минимум, несправедливо
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:Да, они - подрядчики.
Но это не делает их людьми второго сорта.

Так я и не называю их людьми второго сорта.
Вы же не считаете рядовых сотрудников по сравнению с акционерами - людьми второго сорта?
  mustbe написав:Простой вопрос, для конкретики:
почему врач в поликлинике голосовать не может, а врач в салоне - может ?
У них обоих есть главврач, от которого зависит их карьера, зарплата и прочие плюшки.
Чем первый хуже второго ?

Ничем не хуже. Но мотивация в плане выборов у них кардинально разная. Первый - будет мотивирован направить средства второго на улучшение собственных условий работы и жизни, для него это куда более ощутимо, чем общественные блага и выгода всего общества от их синергии. Второй, понимая, что ему решать, как его налоги будут использоваться другими, будет стремиться, чтобы это было оптимально, чтобы в целом общественных благ на эти деньги было больше - тогда выиграет и он, и первый, и все прочие.
Почувствуйте разницу.
В итоге это будет драйвером перехода на страховую медицину, где государство обеспечивает определенный ряд услуг на определенных условиях, а государственными останутся мединституты и заведения, которые в силу объективных причин не могут/должны финансироваться на госуровне.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:48

  Faceless написав:
  mustbe написав:Ничего сложного тут нет, чай не бином Ньютона.
Никому от этого лучше не станет

В том то и дело, что вероятно станет. Если среди избирателей будут только те, кто заинтересован, что лично его налоги использовались максимально эффективно, а не те, кто лишь жаждет получить больше ништяков, которых сам не заработал, не те, кто инфантильно относится к своему выбору, так как сам не делает никакого вклада - тогда было бы куда меньше популизма в выборах, и куда больше сознательности и ответственности за свой выбор.

ну ті хто заробляють можуть почати "скидувати" баласт. тобто різати допомоги.
на прикладі сім’ї - батькам наприклад не всі допомагають.
так що це питання дійсно не просте.
просто в нашому суспільстві дуже багато отримувачів коштів з бюджету тому і таки перекоси при голосуванні.
mephala
 
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