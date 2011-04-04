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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:52
mustbe написав:
Мы ж на финфоруме, не в политичке ?
Неужели Вы именно это не наблюдали в самых что ни на есть негос банках ?
На ветку любого банка зайди - некомпетентность горячки и кур просто зашкаливают
Так глобальная разница - это финансируют частные собственники или все мы из своего кармана через бюджет. Если банк в целом прибыльный, это - проблема отдельных его подразделений, и регулируется всякими капиаями, программами мотивации и проч.
В бюджетных организациях - мы с вами платим за это непотребство, и при этом не можем на это повлиять, никаких систем оценки производительности там нет в принципе.
mustbe написав:
Для простоты - я веду речь про самую простую бинарную величину ( гос/негос ).
И говорю о том, что даже она не может быть никаким критерием отбора.
Ибо это будет, как минимум, несправедливо
Пока что касательно несправедливости я не увидел достаточных аргументов.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:53
mephala написав:
ну ті хто заробляють можуть почати "скидувати" баласт. тобто різати допомоги.
на прикладі сім’ї - батькам наприклад не всі допомагають.
отож, тому вище я написав про необхідність в такому разі запровадження автоматичних регуляторів, аби запобігти таким недалекоглядним рішенням. Як само це зробити - тут не можу сказати
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Додано: Нед 17 лис, 2019 19:02
Faceless написав:
Продуктивность определяется достаточно просто - оценкой экономического эффекта результатов работы. Та же Алла за последний год демострирует отличные показатели прибыли, и в плане оценки продуктивности это значит куда больше, чем ваши субъективные проблемы с МАБом
Да, безусловно - главное: прибыль.
Алла на взлёте, стрижёт оленей. Это - нормально, в этом её предназначение - стричь оленей.
А настрижёт она больше или меньше - зависит в первую очередь от неё самой.
Неработающий МАБ или гидранты/велосипеды - никак эту прибыль не увеличивают. Значит - она просто заработает чуть меньше денег, чем могла бы.
И виноваты в этом будут разрабы-рукожопы и менеджеры-пофигисты.
Это я к тому, что рукожопы и пофигисты - есть везде, не только в госах
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Додано: Нед 17 лис, 2019 19:10
Faceless написав: mustbe написав:
Для простоты - я веду речь про самую простую бинарную величину ( гос/негос ).
И говорю о том, что даже она не может быть никаким критерием отбора.
Ибо это будет, как минимум, несправедливо
Пока что касательно несправедливости я не увидел достаточных аргументов.
Аргумент - очень простой: я считаю, что врач из госа - это тоже человек, и у него должно быть право голоса.
Ладно, покидаю эту бесполезную дискуссию, ибо оффтоп.
До встречи на фин-ветках
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