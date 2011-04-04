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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:52
mustbe написав:
Мы ж на финфоруме, не в политичке ?
Неужели Вы именно это не наблюдали в самых что ни на есть негос банках ?
На ветку любого банка зайди - некомпетентность горячки и кур просто зашкаливают
Так глобальная разница - это финансируют частные собственники или все мы из своего кармана через бюджет. Если банк в целом прибыльный, это - проблема отдельных его подразделений, и регулируется всякими капиаями, программами мотивации и проч.
В бюджетных организациях - мы с вами платим за это непотребство, и при этом не можем на это повлиять, никаких систем оценки производительности там нет в принципе.
mustbe написав:
Для простоты - я веду речь про самую простую бинарную величину ( гос/негос ).
И говорю о том, что даже она не может быть никаким критерием отбора.
Ибо это будет, как минимум, несправедливо
Пока что касательно несправедливости я не увидел достаточных аргументов.
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Faceless
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:53
mephala написав:
ну ті хто заробляють можуть почати "скидувати" баласт. тобто різати допомоги.
на прикладі сім’ї - батькам наприклад не всі допомагають.
отож, тому вище я написав про необхідність в такому разі запровадження автоматичних регуляторів, аби запобігти таким недалекоглядним рішенням. Як само це зробити - тут не можу сказати
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Додано: Нед 17 лис, 2019 19:02
Faceless написав:
Продуктивность определяется достаточно просто - оценкой экономического эффекта результатов работы. Та же Алла за последний год демострирует отличные показатели прибыли, и в плане оценки продуктивности это значит куда больше, чем ваши субъективные проблемы с МАБом
Да, безусловно - главное: прибыль.
Алла на взлёте, стрижёт оленей. Это - нормально, в этом её предназначение - стричь оленей.
А настрижёт она больше или меньше - зависит в первую очередь от неё самой.
Неработающий МАБ или гидранты/велосипеды - никак эту прибыль не увеличивают. Значит - она просто заработает чуть меньше денег, чем могла бы.
И виноваты в этом будут разрабы-рукожопы и менеджеры-пофигисты.
Это я к тому, что рукожопы и пофигисты - есть везде, не только в госах
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Додано: Нед 17 лис, 2019 19:10
Faceless написав: mustbe написав:
Для простоты - я веду речь про самую простую бинарную величину ( гос/негос ).
И говорю о том, что даже она не может быть никаким критерием отбора.
Ибо это будет, как минимум, несправедливо
Пока что касательно несправедливости я не увидел достаточных аргументов.
Аргумент - очень простой: я считаю, что врач из госа - это тоже человек, и у него должно быть право голоса.
Ладно, покидаю эту бесполезную дискуссию, ибо оффтоп.
До встречи на фин-ветках
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mustbe
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:19
Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:37
Faceless
Квесторе_поверніться написав:
Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:45
Мизантрóп написав:
Faceless
Квесторе_поверніться написав:
Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
Так він тут на службі...гроші заробляє.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:58
Квесторе_поверніться написав: Мизантрóп написав:
Faceless
Квесторе_поверніться написав:
Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
Так він тут на службі...гроші заробляє.
Волонтёр. Безвозмездно с нами мучается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 23:26
А шо скаже Пан Волонтер?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 00:11
la9 написав:
Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
Купить за наличные / приват24 у кого-то WMZ.
Я, например, часто вывожу WMZ в нал, нашел себе человека, который нал в WMZ ежемесячно заводит и с ним работаем, обоим выгодно и удобно, если еще актуально, напишите в ЛС, расскажу, не заметил что аж 6 числа пост был
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