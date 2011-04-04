Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:19
Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:37
Faceless
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:45
Так він тут на службі...гроші заробляє.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:58
Волонтёр. Безвозмездно с нами мучается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:26
А шо скаже Пан Волонтер?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:11
Купить за наличные / приват24 у кого-то WMZ.
Я, например, часто вывожу WMZ в нал, нашел себе человека, который нал в WMZ ежемесячно заводит и с ним работаем, обоим выгодно и удобно, если еще актуально, напишите в ЛС, расскажу, не заметил что аж 6 числа пост был
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:32
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:40
ПІДТРИМУЮ!
а спамерів що шифруються під добрим імям батька гілки - на гіляку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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