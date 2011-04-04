Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:19
Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:37
Faceless
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:45
Так він тут на службі...гроші заробляє.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:58
Волонтёр. Безвозмездно с нами мучается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:26
А шо скаже Пан Волонтер?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:11
Купить за наличные / приват24 у кого-то WMZ.
Я, например, часто вывожу WMZ в нал, нашел себе человека, который нал в WMZ ежемесячно заводит и с ним работаем, обоим выгодно и удобно, если еще актуально, напишите в ЛС, расскажу, не заметил что аж 6 числа пост был
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:32
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:40
ПІДТРИМУЮ!
а спамерів що шифруються під добрим імям батька гілки - на гіляку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Государственный Укрэксимбанк успешно завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%, сообщает пресс-служба финучреждения.
Лид-менеджерами выпуска стали J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.
Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.
"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году", - отмечают в банке.
Эта трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отметили в пресс-службе Укрэксима.
p.s. Порівняймо, скільки платять українцям по депозитам!
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