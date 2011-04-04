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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:50

V2 у нас соснуть-тим віддадуть або дефолтнуть))
діви й % по депо різні речі
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:32

Коллеги, а кто через аппликуху пополнял е-квиток (КиевСмартКард)? Какая категория/мсс? Чем "правильно" пополнять?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:29

Re: Байки про банки і не тільки....

что в новостях пошла движуха об укрэксиме. сбу арестовала председателя правления

интересно на банке это не отразится???
brainybird
 
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