V2 у нас соснуть-тим віддадуть або дефолтнуть))
діви й % по депо різні речі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:50
V2 у нас соснуть-тим віддадуть або дефолтнуть))
діви й % по депо різні речі
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 18 лис, 2019 19:32
Коллеги, а кто через аппликуху пополнял е-квиток (КиевСмартКард)? Какая категория/мсс? Чем "правильно" пополнять?
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:29
Re: Байки про банки і не тільки....
что в новостях пошла движуха об укрэксиме. сбу арестовала председателя правления
интересно на банке это не отразится???
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:24
Наемный работник, причастен к не очень значимым тёмным делам, вряд ли коллекторы будут интересоваться самим Укрэксимом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:31
это политическое задержание.
говорят,что Гриценко приходится племянником жене Пороха - Марине Порошенко.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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