V2 у нас соснуть-тим віддадуть або дефолтнуть))
діви й % по депо різні речі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:50
V2 у нас соснуть-тим віддадуть або дефолтнуть))
діви й % по депо різні речі
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 18 лис, 2019 19:32
Коллеги, а кто через аппликуху пополнял е-квиток (КиевСмартКард)? Какая категория/мсс? Чем "правильно" пополнять?
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:29
Re: Байки про банки і не тільки....
что в новостях пошла движуха об укрэксиме. сбу арестовала председателя правления
интересно на банке это не отразится???
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:24
Наемный работник, причастен к не очень значимым тёмным делам, вряд ли коллекторы будут интересоваться самим Укрэксимом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:31
это политическое задержание.
говорят,что Гриценко приходится племянником жене Пороха - Марине Порошенко.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 18 лис, 2019 22:14
А что из политики в выведении залога молодого дарования Януковича под фамилией Курченко ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 18 лис, 2019 22:49
Справжній свинорил :)
Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук знімає квартиру у своєї тещі. Примітно, що раніше в його декларації за 2018 рік було вказано "Безкоштовне користування, проживання, місце реєстрації", а з 2019 року Стефанчук раптом почав оплачувати оренду.
Про це пише Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook.
Це шедеврально. Так, епоха бідності ще не закінчилася, але епоха скорочення витрат для нардепів мабуть настала. Особливо для віцеспікера за квотою "Слуга народу" Руслана Стефанчука.
Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, за даними декларації за 2018 рік як заступник директора держорганізації "Національний офіс інтелектуальної власності" проживав в квартирі площею 101,8 кв. м з 2012 року, що належить Тетяні Ситарук. Відомо, що дружина Стефанчука до одруження мала прізвище Ситарук, про що свідчать дані з соцмереж. За інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера парламенту. Це його теща. І віцеспікер отримує гроші з бюджету України для оплати житла. Розумієте? Він типу орендує у тещі. Феєрично. Головне, що трохи сорому, але гроші залишаються в сімейному бюджеті сім'ї Стефанчуков. Навіть не підозрював, що до такого можна додуматися.
До речі, Долярчик, кінець епохи жадібності вже настав чи тільки починається?!
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:04
Згідно статистики, більшість українців не вірить в стабільність гривні і тому депозити перетікають із гривневих у валютні
https://news.finance.ua/ua/news/-/46006 ... za-5-rokiv
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:37
А як можна вірити владі бандитів та зрадників?
Дефляція швидка явний показник економічного падіння при рості боргу. Яким чином росте борг в $ ,якщо курс падає? Як будуть 15%-16% ОВЗ віддавати?
Відповідь: 1) включать станок
2) піднімуть курс і злиють $
Злодії змінили інших . Це факт.
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