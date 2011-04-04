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Долярчик написав:...а свято наближається! - отакі вже смс-ки приходять....
Ось-ось і випаде перший сніг (snowflake)(snowflake)(snowflake) А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree) А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift) Зроби і для себе подарунок(!)
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