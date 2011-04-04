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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:58

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21

  Долярчик написав:...а свято наближається! :)
- отакі вже смс-ки приходять....

Ось-ось і випаде перший сніг
(snowflake)(snowflake)(snowflake)
А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree)
А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift)
Зроби і для себе подарунок(!)

Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)  

І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)

пол годика продержится банк?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:29

  Долярчик написав:...а свято наближається! :)
- отакі вже смс-ки приходять....
Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)  

І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)

Вони на продажі. Так що не спішіть тішитись
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:34

  Realist написав:
  Долярчик написав:...а свято наближається! :)
- отакі вже смс-ки приходять....
Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)  

І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)

Вони на продажі. Так що не спішіть тішитись

І що це змінює для вкладника? Хтось купить, щоб того ж дня прогоріти?

П.С. щось на сайті не можу знайти таку новину.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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