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Долярчик написав:...а свято наближається! - отакі вже смс-ки приходять....
Ось-ось і випаде перший сніг (snowflake)(snowflake)(snowflake) А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree) А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift) Зроби і для себе подарунок(!)
Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)
Долярчик написав:Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)
Тільки до 20 грудня. Депо на 6 місяців, перший місяць 19%, 2-6 - 17,25%. Без поповнення, виплата в кінці. Сума від 10000 грн. Чесна ставка біля 17,5%.
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