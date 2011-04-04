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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:58

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21

  Долярчик написав:...а свято наближається! :)
- отакі вже смс-ки приходять....

Ось-ось і випаде перший сніг
(snowflake)(snowflake)(snowflake)
А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree)
А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift)
Зроби і для себе подарунок(!)

Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)  

І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)

пол годика продержится банк?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:29

  Долярчик написав:...а свято наближається! :)
- отакі вже смс-ки приходять....
Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)  

І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)

Вони на продажі. Так що не спішіть тішитись
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:34

  Realist написав:
  Долярчик написав:...а свято наближається! :)
- отакі вже смс-ки приходять....
Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)  

І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)

Вони на продажі. Так що не спішіть тішитись

І що це змінює для вкладника? Хтось купить, щоб того ж дня прогоріти?

П.С. щось на сайті не можу знайти таку новину.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Долярчик написав:Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)

Тільки до 20 грудня.
Депо на 6 місяців, перший місяць 19%, 2-6 - 17,25%. Без поповнення, виплата в кінці.
Сума від 10000 грн.
Чесна ставка біля 17,5%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:17

Re: Байки про банки і не тільки....

З початку 2019 року зарплати і премії в "Ощадбанку" виросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основному, за рахунок винагородження топ-менеджменту.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hadili.htm
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:31

Добрый день, коллеги. Прошу комментариев по такому делу. Есть небезивестный меткомбинат в г. Запорожье, входящий в СКМ. Есть некогда кэптивный, а сегодня вполне себе почти нет, ПУМБ. Есть поставщики на меткомбинат и расчеты с ними. То, что комбинат рассчитывается так себе, то дело понятное. Но в последнее время поставщики сообщают, что комбинат вообще не рассчитывается якобы. Якобы единственный способ получить с него деньги это заключить договор обратного факторинга с ПУМБом. Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату. Т.е. для пополнения собственных оборотных поставщик залезет в кредит у ПУМБа и непонятно рассчитается ли меткомбинат, а банку долги будь добр отдай. Если не идешь на такую схему, то денег не вытащить.
В связи с этим вопросы для обсуждения:
1. Это промгруппа таким образом удешевляет долги на суммы оплат ПУМБу по кредитам?
2. Это ПУМБ пытаются показать таким крутым поставщиком ненужных финуслуг для поднятия его крутости в глазах потенциального покупателя?
Вот тут как "портретист на Трехсвятской" рисуют 1000 клиентов на лям в среднем - кто они? https://about.pumb.ua/ru/presscenter/news/item/4435-
3. Это группа ставит поставщиков в долговое стойло с целью потом пощупать их бизнес на предмет перехода прав собственности через юридические беседы о долгах ПУМБу, которые без расчета заведомо не вернуть?
4. Или в группе что-то происходит, что не предусматривает нормальные расчеты с поставщиками вообще и как-о поясняет вышеизложенное?
Я несколько далек от этой темы, но повествование несколько озадачивает.
Может кто направит мысли в нужно русло. Спасибо.
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