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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:06
Мизантрóп написав:
Faceless
Квесторе_поверніться написав:
Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?
а Ірина_?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:08
V2 написав:
Государственный Укрэксимбанк успешно завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%
, сообщает пресс-служба финучреждения.
Лид-менеджерами выпуска стали J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.
Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.
"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году", - отмечают в банке.
Эта трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отметили в пресс-службе Укрэксима.
p.s. Порівняймо, скільки платять українцям по депозитам!
що дозволено Юпітеру не дозволено пересіченому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:21
Квесторе_поверніться написав: 500 написав:
Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату.
А хто цей кредит бере?
Почти все серьезные контрагенты. Якобы негласно сообщается, что в случае отсутствия таких отношений с названным банком, то и денег на погашение долгов можно ждать долго. А если есть, то рассчитаются в срок. Таким образом конечно удешевляется поставка на платежи банку и банку делается имидж. Но в реальности это достаточно сомнительная услуга вроде бы поскольку и банк и комбинат в одной системе и брать в залог долг комбината затея так себе. Но в договоре есть идея о том, что банк может в любой момент отказаться от залога и потребовать деньги с заемщика, который выступает гарантом платежа банку. С этих позиций может показаться, что комбинат загоняет в долг котрагента на крупные суммы, а потом может и придержать расчет. В итоге есть риск, что банк обратит взыскание на поставщика и на каком-то гипотетическом аукционе, арестованные активы поставщика может купить какой-то вчера зарегистрированный покупатель за 20 копеек, который потом как бы не всплыл в структуре полного цикла производства. Но это все так - фантазии.
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