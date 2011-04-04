RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:06

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?

Faceless

а Ірина_?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16694
З нами з: 09.03.14
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:08

  V2 написав:Государственный Укрэксимбанк успешно завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%, сообщает пресс-служба финучреждения.
Лид-менеджерами выпуска стали J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.
Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.
"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году", - отмечают в банке.
Эта трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отметили в пресс-службе Укрэксима.


p.s. Порівняймо, скільки платять українцям по депозитам! :(

що дозволено Юпітеру не дозволено пересіченому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16694
З нами з: 09.03.14
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:21

  Квесторе_поверніться написав:
  500 написав:Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату.

А хто цей кредит бере?


Почти все серьезные контрагенты. Якобы негласно сообщается, что в случае отсутствия таких отношений с названным банком, то и денег на погашение долгов можно ждать долго. А если есть, то рассчитаются в срок. Таким образом конечно удешевляется поставка на платежи банку и банку делается имидж. Но в реальности это достаточно сомнительная услуга вроде бы поскольку и банк и комбинат в одной системе и брать в залог долг комбината затея так себе. Но в договоре есть идея о том, что банк может в любой момент отказаться от залога и потребовать деньги с заемщика, который выступает гарантом платежа банку. С этих позиций может показаться, что комбинат загоняет в долг котрагента на крупные суммы, а потом может и придержать расчет. В итоге есть риск, что банк обратит взыскание на поставщика и на каком-то гипотетическом аукционе, арестованные активы поставщика может купить какой-то вчера зарегистрированный покупатель за 20 копеек, который потом как бы не всплыл в структуре полного цикла производства. Но это все так - фантазии.
500
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 11.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 613614615616
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211864
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 79631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20382
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.