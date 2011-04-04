Додано: Сер 20 лис, 2019 09:21

Квесторе_поверніться написав: 500 написав: Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату. Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату.

А хто цей кредит бере? А хто цей кредит бере?

Почти все серьезные контрагенты. Якобы негласно сообщается, что в случае отсутствия таких отношений с названным банком, то и денег на погашение долгов можно ждать долго. А если есть, то рассчитаются в срок. Таким образом конечно удешевляется поставка на платежи банку и банку делается имидж. Но в реальности это достаточно сомнительная услуга вроде бы поскольку и банк и комбинат в одной системе и брать в залог долг комбината затея так себе. Но в договоре есть идея о том, что банк может в любой момент отказаться от залога и потребовать деньги с заемщика, который выступает гарантом платежа банку. С этих позиций может показаться, что комбинат загоняет в долг котрагента на крупные суммы, а потом может и придержать расчет. В итоге есть риск, что банк обратит взыскание на поставщика и на каком-то гипотетическом аукционе, арестованные активы поставщика может купить какой-то вчера зарегистрированный покупатель за 20 копеек, который потом как бы не всплыл в структуре полного цикла производства. Но это все так - фантазии.