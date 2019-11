Додано: Сер 20 лис, 2019 09:06

Мизантрóп написав: Квесторе_поверніться написав: Через 10 днів день народження гілки.

Так як Квестор був найкращим в свій час.

Хто зараз найкращий на фінансахюа? Через 10 днів день народження гілки.Так як Квестор був найкращим в свій час.Хто зараз найкращий на фінансахюа?

Faceless

а Ірина_? а Ірина_?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/