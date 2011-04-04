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Добрый день, коллеги. Прошу комментариев по такому делу. Есть небезивестный меткомбинат в г. Запорожье, входящий в СКМ. Есть некогда кэптивный, а сегодня вполне себе почти нет, ПУМБ. Есть поставщики на меткомбинат и расчеты с ними. То, что комбинат рассчитывается так себе, то дело понятное. Но в последнее время поставщики сообщают, что комбинат вообще не рассчитывается якобы. Якобы единственный способ получить с него деньги это заключить договор обратного факторинга с ПУМБом. Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату. Т.е. для пополнения собственных оборотных поставщик залезет в кредит у ПУМБа и непонятно рассчитается ли меткомбинат, а банку долги будь добр отдай. Если не идешь на такую схему, то денег не вытащить.В связи с этим вопросы для обсуждения:1. Это промгруппа таким образом удешевляет долги на суммы оплат ПУМБу по кредитам?2. Это ПУМБ пытаются показать таким крутым поставщиком ненужных финуслуг для поднятия его крутости в глазах потенциального покупателя?Вот тут как "портретист на Трехсвятской" рисуют 1000 клиентов на лям в среднем - кто они?3. Это группа ставит поставщиков в долговое стойло с целью потом пощупать их бизнес на предмет перехода прав собственности через юридические беседы о долгах ПУМБу, которые без расчета заведомо не вернуть?4. Или в группе что-то происходит, что не предусматривает нормальные расчеты с поставщиками вообще и как-о поясняет вышеизложенное?Я несколько далек от этой темы, но повествование несколько озадачивает.Может кто направит мысли в нужно русло. Спасибо.