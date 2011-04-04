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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:06

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?

Faceless

а Ірина_?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:08

  V2 написав:Государственный Укрэксимбанк успешно завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%, сообщает пресс-служба финучреждения.
Лид-менеджерами выпуска стали J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.
Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.
"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году", - отмечают в банке.
Эта трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отметили в пресс-службе Укрэксима.


p.s. Порівняймо, скільки платять українцям по депозитам! :(

що дозволено Юпітеру не дозволено пересіченому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:21

  Квесторе_поверніться написав:
  500 написав:Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату.

А хто цей кредит бере?


Почти все серьезные контрагенты. Якобы негласно сообщается, что в случае отсутствия таких отношений с названным банком, то и денег на погашение долгов можно ждать долго. А если есть, то рассчитаются в срок. Таким образом конечно удешевляется поставка на платежи банку и банку делается имидж. Но в реальности это достаточно сомнительная услуга вроде бы поскольку и банк и комбинат в одной системе и брать в залог долг комбината затея так себе. Но в договоре есть идея о том, что банк может в любой момент отказаться от залога и потребовать деньги с заемщика, который выступает гарантом платежа банку. С этих позиций может показаться, что комбинат загоняет в долг котрагента на крупные суммы, а потом может и придержать расчет. В итоге есть риск, что банк обратит взыскание на поставщика и на каком-то гипотетическом аукционе, арестованные активы поставщика может купить какой-то вчера зарегистрированный покупатель за 20 копеек, который потом как бы не всплыл в структуре полного цикла производства. Но это все так - фантазии.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:43

  500 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  500 написав:Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату.

А хто цей кредит бере?


Почти все серьезные контрагенты. Якобы негласно сообщается, что в случае отсутствия таких отношений с названным банком, то и денег на погашение долгов можно ждать долго. А если есть, то рассчитаются в срок. Таким образом конечно удешевляется поставка на платежи банку и банку делается имидж. Но в реальности это достаточно сомнительная услуга вроде бы поскольку и банк и комбинат в одной системе и брать в залог долг комбината затея так себе. Но в договоре есть идея о том, что банк может в любой момент отказаться от залога и потребовать деньги с заемщика, который выступает гарантом платежа банку. С этих позиций может показаться, что комбинат загоняет в долг котрагента на крупные суммы, а потом может и придержать расчет. В итоге есть риск, что банк обратит взыскание на поставщика и на каком-то гипотетическом аукционе, арестованные активы поставщика может купить какой-то вчера зарегистрированный покупатель за 20 копеек, который потом как бы не всплыл в структуре полного цикла производства. Но это все так - фантазии.

Щоб говорити серйозно слід цей кредитний договір читати...диявол як завжди в дрібницях. На перший погляд це все схема.
Правильно має бути так.
Контора не має чим платити постачальникам...ось вона нехай і бере кредит в ПУМБі чи в любому іншому банку. Не платить - ростуть пені і штрафи.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:12

  500 написав:Добрый день, коллеги. Прошу комментариев по такому делу. Есть небезивестный меткомбинат в г. Запорожье, входящий в СКМ. Есть некогда кэптивный, а сегодня вполне себе почти нет, ПУМБ. Есть поставщики на меткомбинат и расчеты с ними. То, что комбинат рассчитывается так себе, то дело понятное. Но в последнее время поставщики сообщают, что комбинат вообще не рассчитывается якобы. Якобы единственный способ получить с него деньги это заключить договор обратного факторинга с ПУМБом. Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату. Т.е. для пополнения собственных оборотных поставщик залезет в кредит у ПУМБа и непонятно рассчитается ли меткомбинат, а банку долги будь добр отдай. Если не идешь на такую схему, то денег не вытащить.
В связи с этим вопросы для обсуждения:
1. Это промгруппа таким образом удешевляет долги на суммы оплат ПУМБу по кредитам?
2. Это ПУМБ пытаются показать таким крутым поставщиком ненужных финуслуг для поднятия его крутости в глазах потенциального покупателя?
Вот тут как "портретист на Трехсвятской" рисуют 1000 клиентов на лям в среднем - кто они? https://about.pumb.ua/ru/presscenter/news/item/4435-
3. Это группа ставит поставщиков в долговое стойло с целью потом пощупать их бизнес на предмет перехода прав собственности через юридические беседы о долгах ПУМБу, которые без расчета заведомо не вернуть?
4. Или в группе что-то происходит, что не предусматривает нормальные расчеты с поставщиками вообще и как-о поясняет вышеизложенное?
Я несколько далек от этой темы, но повествование несколько озадачивает.
Может кто направит мысли в нужно русло. Спасибо.

Что то совсем непонятно - зачем поставлять что то тому, кто за это не рассчитывается?
В чем смысл?
Чуваки придумали схему, где вместо отката идёт расходы на кредит пумба - зачем влазить в эти мутные схемы добросовестными поставщиками чего либо?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:39

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через 10 днів день народження гілки.
Так як Квестор був найкращим в свій час.
Хто зараз найкращий на фінансахюа?

Faceless

а Ірина_?


Друзі, про деталі конкурсу згодом) Очікуйте :wink:

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:43

  Квесторе_поверніться написав:Щоб говорити серйозно слід цей кредитний договір читати...диявол як завжди в дрібницях. На перший погляд це все схема.
Правильно має бути так.
Контора не має чим платити постачальникам...ось вона нехай і бере кредит в ПУМБі чи в любому іншому банку. Не платить - ростуть пені і штрафи.


Если правильно понял то это похоже на обычный факторинг - кредитования поставщика под задолженность покупателя.
Поставщику выгодна когда оплата отсрочена по договору, а деньги нужны сейчас.
Видать с оборотными средствами у завода совсем плохо, раз навязывают только такую схему. А кредит они бы в Пумбе может быть и взяли, но очень вероятно что у них и так там все уже заложено. Да и НБУ борется с кэптивностью.
Плюс к этому вариант что СКМ решило еще и заработать таким образом на поставщиках тоже вероятен.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:10

  Квесторе_поверніться написав:
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:24

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щоб говорити серйозно слід цей кредитний договір читати...диявол як завжди в дрібницях. На перший погляд це все схема.
Правильно має бути так.
Контора не має чим платити постачальникам...ось вона нехай і бере кредит в ПУМБі чи в любому іншому банку. Не платить - ростуть пені і штрафи.


Если правильно понял то это похоже на обычный факторинг - кредитования поставщика под задолженность покупателя.
Поставщику выгодна когда оплата отсрочена по договору, а деньги нужны сейчас.
Видать с оборотными средствами у завода совсем плохо, раз навязывают только такую схему. А кредит они бы в Пумбе может быть и взяли, но очень вероятно что у них и так там все уже заложено. Да и НБУ борется с кэптивностью.
Плюс к этому вариант что СКМ решило еще и заработать таким образом на поставщиках тоже вероятен.


Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.

Там странная картина. Практически все поставщики влезли в это - ведь крупный покупатель всем нужен.
500
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  500 написав:Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.

Як підказали мудрі люди проглядається 2 теми.
1. Схема відкату. (Скільки % відкачують?)
2. Кредитик то видають неповязаним конторам з Ахметбаєм за шо банку НБУ дрючить.
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