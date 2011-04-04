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V2 написав:Государственный Укрэксимбанк успешно завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%, сообщает пресс-служба финучреждения. Лид-менеджерами выпуска стали J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн. Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов. "Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году", - отмечают в банке. Эта трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отметили в пресс-службе Укрэксима.
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500 написав:Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату.
А хто цей кредит бере?
Почти все серьезные контрагенты. Якобы негласно сообщается, что в случае отсутствия таких отношений с названным банком, то и денег на погашение долгов можно ждать долго. А если есть, то рассчитаются в срок. Таким образом конечно удешевляется поставка на платежи банку и банку делается имидж. Но в реальности это достаточно сомнительная услуга вроде бы поскольку и банк и комбинат в одной системе и брать в залог долг комбината затея так себе. Но в договоре есть идея о том, что банк может в любой момент отказаться от залога и потребовать деньги с заемщика, который выступает гарантом платежа банку. С этих позиций может показаться, что комбинат загоняет в долг котрагента на крупные суммы, а потом может и придержать расчет. В итоге есть риск, что банк обратит взыскание на поставщика и на каком-то гипотетическом аукционе, арестованные активы поставщика может купить какой-то вчера зарегистрированный покупатель за 20 копеек, который потом как бы не всплыл в структуре полного цикла производства. Но это все так - фантазии.
500 написав:Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату.
А хто цей кредит бере?
Почти все серьезные контрагенты. Якобы негласно сообщается, что в случае отсутствия таких отношений с названным банком, то и денег на погашение долгов можно ждать долго. А если есть, то рассчитаются в срок. Таким образом конечно удешевляется поставка на платежи банку и банку делается имидж. Но в реальности это достаточно сомнительная услуга вроде бы поскольку и банк и комбинат в одной системе и брать в залог долг комбината затея так себе. Но в договоре есть идея о том, что банк может в любой момент отказаться от залога и потребовать деньги с заемщика, который выступает гарантом платежа банку. С этих позиций может показаться, что комбинат загоняет в долг котрагента на крупные суммы, а потом может и придержать расчет. В итоге есть риск, что банк обратит взыскание на поставщика и на каком-то гипотетическом аукционе, арестованные активы поставщика может купить какой-то вчера зарегистрированный покупатель за 20 копеек, который потом как бы не всплыл в структуре полного цикла производства. Но это все так - фантазии.
Щоб говорити серйозно слід цей кредитний договір читати...диявол як завжди в дрібницях. На перший погляд це все схема. Правильно має бути так. Контора не має чим платити постачальникам...ось вона нехай і бере кредит в ПУМБі чи в любому іншому банку. Не платить - ростуть пені і штрафи.
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500 написав:Добрый день, коллеги. Прошу комментариев по такому делу. Есть небезивестный меткомбинат в г. Запорожье, входящий в СКМ. Есть некогда кэптивный, а сегодня вполне себе почти нет, ПУМБ. Есть поставщики на меткомбинат и расчеты с ними. То, что комбинат рассчитывается так себе, то дело понятное. Но в последнее время поставщики сообщают, что комбинат вообще не рассчитывается якобы. Якобы единственный способ получить с него деньги это заключить договор обратного факторинга с ПУМБом. Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату. Т.е. для пополнения собственных оборотных поставщик залезет в кредит у ПУМБа и непонятно рассчитается ли меткомбинат, а банку долги будь добр отдай. Если не идешь на такую схему, то денег не вытащить. В связи с этим вопросы для обсуждения: 1. Это промгруппа таким образом удешевляет долги на суммы оплат ПУМБу по кредитам? 2. Это ПУМБ пытаются показать таким крутым поставщиком ненужных финуслуг для поднятия его крутости в глазах потенциального покупателя? Вот тут как "портретист на Трехсвятской" рисуют 1000 клиентов на лям в среднем - кто они? https://about.pumb.ua/ru/presscenter/news/item/4435- 3. Это группа ставит поставщиков в долговое стойло с целью потом пощупать их бизнес на предмет перехода прав собственности через юридические беседы о долгах ПУМБу, которые без расчета заведомо не вернуть? 4. Или в группе что-то происходит, что не предусматривает нормальные расчеты с поставщиками вообще и как-о поясняет вышеизложенное? Я несколько далек от этой темы, но повествование несколько озадачивает. Может кто направит мысли в нужно русло. Спасибо.
Что то совсем непонятно - зачем поставлять что то тому, кто за это не рассчитывается? В чем смысл? Чуваки придумали схему, где вместо отката идёт расходы на кредит пумба - зачем влазить в эти мутные схемы добросовестными поставщиками чего либо?
Квесторе_поверніться написав:Щоб говорити серйозно слід цей кредитний договір читати...диявол як завжди в дрібницях. На перший погляд це все схема. Правильно має бути так. Контора не має чим платити постачальникам...ось вона нехай і бере кредит в ПУМБі чи в любому іншому банку. Не платить - ростуть пені і штрафи.
Если правильно понял то это похоже на обычный факторинг - кредитования поставщика под задолженность покупателя. Поставщику выгодна когда оплата отсрочена по договору, а деньги нужны сейчас. Видать с оборотными средствами у завода совсем плохо, раз навязывают только такую схему. А кредит они бы в Пумбе может быть и взяли, но очень вероятно что у них и так там все уже заложено. Да и НБУ борется с кэптивностью. Плюс к этому вариант что СКМ решило еще и заработать таким образом на поставщиках тоже вероятен.
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Забув сказати що тільки тушкою у відділенні. Ну і ше подарунком спокушають...шо за подарунок?
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Квесторе_поверніться написав:Щоб говорити серйозно слід цей кредитний договір читати...диявол як завжди в дрібницях. На перший погляд це все схема. Правильно має бути так. Контора не має чим платити постачальникам...ось вона нехай і бере кредит в ПУМБі чи в любому іншому банку. Не платить - ростуть пені і штрафи.
Если правильно понял то это похоже на обычный факторинг - кредитования поставщика под задолженность покупателя. Поставщику выгодна когда оплата отсрочена по договору, а деньги нужны сейчас. Видать с оборотными средствами у завода совсем плохо, раз навязывают только такую схему. А кредит они бы в Пумбе может быть и взяли, но очень вероятно что у них и так там все уже заложено. Да и НБУ борется с кэптивностью. Плюс к этому вариант что СКМ решило еще и заработать таким образом на поставщиках тоже вероятен.
Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.
Там странная картина. Практически все поставщики влезли в это - ведь крупный покупатель всем нужен.
500 написав:Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.
Як підказали мудрі люди проглядається 2 теми. 1. Схема відкату. (Скільки % відкачують?) 2. Кредитик то видають неповязаним конторам з Ахметбаєм за шо банку НБУ дрючить.
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