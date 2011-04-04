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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:16

Ось і появився рейтинг на мінфіні банок депомільярдерок фізиків.
https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
Зі списку вигнали ПІПку супостата, Порохбанку та Піреус - за великий відтік депо.
А лишилось тільки 28 банок.
Квестор колись казав, що достатня дюжина.
Самою слабкою ланкою є Львівські швейцари.
Резервуються по паршивих кредитах менше 2% - це нікуди не годиться. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:22

  500 написав:
Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.

Там странная картина. Практически все поставщики влезли в это - ведь крупный покупатель всем нужен.

и сколько таких гарантий накопится через время если поставщик будет продолжать отгружать продукцию по этой схеме? :roll:
так продавать можно только через пустую фирму-прокладку
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:24

  Квесторе_поверніться написав:
  500 написав:Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.

2. Кредитик то видають неповязаним конторам з Ахметбаєм за шо банку НБУ дрючить.

и банк ПУМБ превращается из кептивного в рыночный :D
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:38

  Квесторе_поверніться написав:
  500 написав:Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.

Як підказали мудрі люди проглядається 2 теми.
1. Схема відкату. (Скільки % відкачують?)
2. Кредитик то видають неповязаним конторам з Ахметбаєм за шо банку НБУ дрючить.


Откат разве что в форме платы за факторинговое финансирование банке. Иного нет.
Ну кредит такой себе - ты поставляешь им, они не рассчитываются и загоняют тебя в банк типа за очень нужным факторингом по залог своего долга, но гарантируешь плату по отступленному сам.
Я не пониманию кем надо быть, чтобы подписаться на этот бутот. ТЫ мало того, что передаешь права требования, то есть даже в суд не пойти без ведома банки, которая из одной секты с комбинатом, мало того, что берешь деньги под процент, которые тебе должны просто заплатить, так еще перед банкой гарантируешь САМ оплату по этому долгу от покупателя, чтобы тебе оборотные дали. А в итоге ты заинтересованный потребитель качественной финансовой услуги! До конца пока неясно где в этой схеме надо ставить неопределенные артикли и вазелин покупать.
Я просто сначала не поверил, что такое вообще возможно, но по слухам так работают многие. Вот и решил поинтересоваться- может кто сталкивался.
500
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  500 написав:Откат разве что в форме платы за факторинговое финансирование банке.

Фактор викупляє кредитик за суму меншу від суми кредиту а вимагає від позичальника повернення всієї суми. Ця різниця і є відкатом.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:05

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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:06

  Квесторе_поверніться написав:
  500 написав:Откат разве что в форме платы за факторинговое финансирование банке.

Фактор викупляє кредитик за суму меншу від суми кредиту а вимагає від позичальника повернення всієї суми. Ця різниця і є відкатом.


По конкретной схеме ничего не выкупается вообще. Под залог обязательства поставщику выдают по сути кредит под видом факторингового финансирования, который гасится покупателем, но с гарантией самого продавца. Откат разве что в форме % за пользование завуалированным и ненужным продавцу кредитом.
А внешне это выглядит очень серьезной и полезной финансовой услугой для поддержки оборотных средства промышленности.
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