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Ось і появився рейтинг на мінфіні банок депомільярдерок фізиків. https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/ Зі списку вигнали ПІПку супостата, Порохбанку та Піреус - за великий відтік депо. А лишилось тільки 28 банок. Квестор колись казав, що достатня дюжина. Самою слабкою ланкою є Львівські швейцари. Резервуються по паршивих кредитах менше 2% - це нікуди не годиться.
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500 написав:Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.
Як підказали мудрі люди проглядається 2 теми. 1. Схема відкату. (Скільки % відкачують?) 2. Кредитик то видають неповязаним конторам з Ахметбаєм за шо банку НБУ дрючить.
Откат разве что в форме платы за факторинговое финансирование банке. Иного нет. Ну кредит такой себе - ты поставляешь им, они не рассчитываются и загоняют тебя в банк типа за очень нужным факторингом по залог своего долга, но гарантируешь плату по отступленному сам. Я не пониманию кем надо быть, чтобы подписаться на этот бутот. ТЫ мало того, что передаешь права требования, то есть даже в суд не пойти без ведома банки, которая из одной секты с комбинатом, мало того, что берешь деньги под процент, которые тебе должны просто заплатить, так еще перед банкой гарантируешь САМ оплату по этому долгу от покупателя, чтобы тебе оборотные дали. А в итоге ты заинтересованный потребитель качественной финансовой услуги! До конца пока неясно где в этой схеме надо ставить неопределенные артикли и вазелин покупать. Я просто сначала не поверил, что такое вообще возможно, но по слухам так работают многие. Вот и решил поинтересоваться- может кто сталкивался.
500 написав:Откат разве что в форме платы за факторинговое финансирование банке.
Фактор викупляє кредитик за суму меншу від суми кредиту а вимагає від позичальника повернення всієї суми. Ця різниця і є відкатом.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
500 написав:Откат разве что в форме платы за факторинговое финансирование банке.
Фактор викупляє кредитик за суму меншу від суми кредиту а вимагає від позичальника повернення всієї суми. Ця різниця і є відкатом.
По конкретной схеме ничего не выкупается вообще. Под залог обязательства поставщику выдают по сути кредит под видом факторингового финансирования, который гасится покупателем, но с гарантией самого продавца. Откат разве что в форме % за пользование завуалированным и ненужным продавцу кредитом. А внешне это выглядит очень серьезной и полезной финансовой услугой для поддержки оборотных средства промышленности.