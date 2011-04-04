Додано: Сер 20 лис, 2019 20:38

Квесторе_поверніться написав: 500 написав: Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств. Только по договору сам поставщик является перед банком гарантом по платежу покупателя, который и переуступает банку для получения оборотных средств.

Як підказали мудрі люди проглядається 2 теми.

1. Схема відкату. (Скільки % відкачують?)

2. Кредитик то видають неповязаним конторам з Ахметбаєм за шо банку НБУ дрючить. Як підказали мудрі люди проглядається 2 теми.1. Схема відкату. (Скільки % відкачують?)2. Кредитик то видають неповязаним конторам з Ахметбаєм за шо банку НБУ дрючить.

Откат разве что в форме платы за факторинговое финансирование банке. Иного нет.Ну кредит такой себе - ты поставляешь им, они не рассчитываются и загоняют тебя в банк типа за очень нужным факторингом по залог своего долга, но гарантируешь плату по отступленному сам.Я не пониманию кем надо быть, чтобы подписаться на этот бутот. ТЫ мало того, что передаешь права требования, то есть даже в суд не пойти без ведома банки, которая из одной секты с комбинатом, мало того, что берешь деньги под процент, которые тебе должны просто заплатить, так еще перед банкой гарантируешь САМ оплату по этому долгу от покупателя, чтобы тебе оборотные дали. А в итоге ты заинтересованный потребитель качественной финансовой услуги! До конца пока неясно где в этой схеме надо ставить неопределенные артикли и вазелин покупать.Я просто сначала не поверил, что такое вообще возможно, но по слухам так работают многие. Вот и решил поинтересоваться- может кто сталкивался.